Lizzo: femme noire vs homme blanc

Si je vous disais qu’un artiste, qui est un homme, blanc, mince, de plus de 50 ans était accusé de harcèlement sexuel, d’avoir humilié une employée à cause de son poids, d’avoir forcé un employé à toucher les seins d’une danseuse nue, vous vous douteriez que la carrière de cet artiste serait ter-mi-née.

Ce sont pourtant les accusations qui visent Lizzo, après le dépôt d’une poursuite par trois de ses ex-danseuses.

Mais comme Lizzo est une femme, qu’elle est noire, que son poids oscille entre 200 et 300 livres, et qu’elle a fait du message « body-positive » (valorisation des corps différents) sa marque de commerce, Lizzo n’a pas été clouée au pilori.

Drôle de cas de « deux poids, deux mesures », vous ne trouvez pas ?

DES BANANES ?

La nouvelle a eu l’effet d’une bombe la semaine dernière : la chanteuse de « About Damn Time » Lizzo était poursuivie par trois ex-danseuses de son entourage.

Elles accusent Lizzo de « harcèlement », de « discrimination » et d’ « agression ». Lizzo a tout nié en bloc et entend se défendre avec véhémence.

Une des allégations de la poursuite m’a particulièrement interpellée : Lizzo aurait forcé ses employées à toucher les seins d’une danseuse nue et même à manger des bananes sorties des parties intimes des femmes du club de strip-tease Bananenbar d’Amsterdam.

C’est le genre de détails qui tue. Vous imaginez l’humiliation quand votre employeur vous force à interagir avec des travailleuses du sexe si ça va contre vos principes ?

Regardez l’actualité culturelle des dernières années : quand des allégations, même pas déposées en cour, touchent un homme, il perd sa réputation et le tribunal populaire le condamne automatiquement.

En claquant des doigts. Bye bye les commanditaires. Adieu les passages à la radio. Bonjour l’annulation.

Mais parce que Lizzo est une femme, on prend des précautions et on met des bémols qu’on ne mettrait pas pour un homme. Parce qu’elle est noire, on met des gants blancs. Parce qu’elle est grosse, on applique une énorme différence dans le traitement.

Quand c’est une femme, elle a droit au « bénéfice du doute », quand c’est un homme, il n’a droit à rien.

Quand c’est un homme blanc, de plus de 50 ans qui est visé, on dit aux présumées victimes : « On vous croit » avant même qu’elles aient fini leur phrase. Mais quand c’est une femme, noire, grosse, de 35 ans, on dit : « Attendons de voir avant de juger ».

J’ai même lu cette semaine dans La Presse une spécialiste en grossophobie ( oui, oui, ça existe) qui déclarait : « Il ne faut pas sauter aux conclusions. Il faut faire confiance aux autorités en place pour mener l’enquête ».

Pourquoi on n’a pas lu ça dans le cas de Julien, Gilbert, et compagnie ?

#METOO À DEUX VITESSES

Depuis des mois, j’écris sur les différents scandales sexuels qui ont ébranlé le monde artistique.

Mon principe est toujours le même : tout individu a droit à la présomption d’innocence. Dans un état de droit, c’est à une cour de justice de déterminer la validité d’allégations ou d’accusations. En se basant sur une chose : la preuve. Pas sur des impressions, pas sur des émotions.

Ce principe est inébranlable. Pour ma part, il ne change pas selon la race, le sexe, l’âge de l’accusé. Et certainement pas selon son tour de taille.