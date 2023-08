LNH: Jeff Petry portera-t-il vraiment l'uniforme du Canadien?

Jeff Petry dans l'uniforme bleu, blanc et rouge du Canadien, voilà une image que l'on ne s'attendait pas à revoir, tant la dernière saison du défenseur à Montréal a été marquée de controverses.

Mais Petry patinera-t-il réellement à nouveau avec le logo du CH brodé sur son chandail ou sera-t-il échangé plus tôt que tard?

Car comme le rapporte le journaliste Eric Engels, du réseau Sportsnet, les Penguins de Pittsburgh ont retenu 25% du salaire de l'arrière dans la transaction, et le Canadien lui versera donc 4,69 M$ s'il porte réellement son uniforme, plutôt que les 6,25 M$ que lui avait consentis Marc Bergevin par saison en 2020.

Des critiques contre Ducharme

Kent Hughes, qui est celui qui a échangé Petry aux Penguins l'été dernier, aura donc une carte de plus dans son jeu s'il souhaite envoyer le défenseur sous d'autres cieux.

Hughes avait d'ailleurs peu d'autres options que de se départir du numéro 26, en juillet 2022. Petry avait fait parler de lui «pour les mauvaises raisons», comme on dit dans le jargon, à quelques reprises durant la campagne précédente.

Après un match, il avait notamment critiqué publiquement le système de jeu de l'entraîneur-chef Dominique Ducharme, déplorant que l'équipe «n'avait pas de structure sur la glace».

Lors du bilan de fin de saison, le défenseur s'était toutefois défendu d'avoir voulu blâmer uniquement le pilote québécois, qui avait été congédié entre-temps.

«Les ajustements étaient nécessaires. Mais je ne crois pas qu’il y avait une seule personne à blâmer. Il y avait une multitude de choses», avait-il souligné, en disant aussi qu'il n'y avait pas de «conflit personnel» entre Ducharme et lui.

Sa famille au Michigan

Son épouse Julie avait aussi pris la décision de retourner au Michigan, là d'où Petry est originaire, en janvier, avec les trois enfants du couple. À ce moment, la pandémie de COVID-19 battait encore son plein, et Mme Petry, native du Texas, estimait que ses garçons pourraient avoir un mode de vie «beaucoup plus normal et sain» aux États-Unis.

Mais il n'y a pas eu que du mauvais durant les huit saisons qu'a passé Petry dans la métropole. L'adaptation du défenseur acquis des Oilers d'Edmonton en 2014-2015 - en retour de choix de deuxième et quatrième ronde - à ses nouvelles couleurs a certes été longue, mais il a finalement récompensé le Canadien en signant quatre saisons de plus de 40 points, entre 2017 et 2021.

Puis, en 2022, Petry a connu une nouvelle baisse de régime, se contentant de six buts et 21 aides en 68 rencontres. Une chute qui s'est poursuivie à Pittsburgh, où le vétéran a totalisé 31 points (dont cinq buts) en 61 matchs.

Et à maintenant 35 ans, il serait surprenant que le choix de deuxième ronde en 2006 retrouve sa touche offensive d'antan...