Mike Hoffman n'aura impressionné personne à Montréal

En envoyant Mike Hoffman à Pittsburgh, où il n’aura fait que passer avant d’être envoyé à San Jose, le directeur général du Canadien, Kent Hughes, s’est débarrassé d’une patate chaude.

Il ne reste qu’une année au contrat à l’ailier de 33 ans dont l’impact sur la masse salariale est de 4,5 millions $ selon CapFriendly.

Son départ vient donc donner un peu d’air à Hughes sur le plan financier en lui permettant aussi de libérer une place, notamment sur l’avantage numérique, pour l’un des nombreux jeunes joueurs qui poussent au sein de l’organisation.

Acquis sur le marché des joueurs autonomes par l’ancien DG Marc Bergevin à fort prix, Hoffman a toujours été une énigme, un peu à l’image de Jonathan Drouin. Et comme le Québécois, il ne cadrait plus dans les plans de l’équipe et de son virage jeunesse.

À sens unique

Hoffman n’a certainement pas brillé par son jeu défensif au cours de ses deux saisons à Montréal.

Son côté «joueur à sens unique» lui a été reproché assez fréquemment sans qu’il y ait de réelle progression à cet égard.

Qui plus est, il n’a jamais trouvé son rythme en attaque, jouant souvent par séquence.

Production en chute

De plus, sa production a descendu en comparaison avec les saisons précédentes.

Lors de ses deux campagnes montréalaises, l’Ontarien a disputé 67 matchs chaque fois. Il a accumulé 35 points (15 buts et 20 passes) en 2021-2022 et 34 (14 buts et 20 passes) l’année dernière.

On est loin de ses meilleures saisons. Entre 2014-2015 et 2019-2020, Hoffman a accumulé au minimum 48 points avec un sommet de 70 (36 buts et 34 passes) avec les Panthers de la Floride en 2018-2019.

À sa seule campagne à St. Louis, avant de se joindre au CH, il avait récolté 36 points, mais n’avait disputé que 52 rencontres. Sans les blessures, il se serait certainement retrouvé avec la même cadence que lors des saisons précédentes.