Osheaga: année record et 5 spectacles marquants!

Ce sont 155 000 festivaliers qui ont vibré au rythme de la musique au Parc Jean-Drapeau ce week-end lors du festival Osheaga.

« C’est notre plus grosse année, une année record pour le festival depuis ses débuts ! Nous avons deux journées à guichet fermé. Ça montre aussi que le brand se rajeunit », s’est réjoui Nick Farkas, fondateur d'Osheaga et vice-président concerts et événements chez Evenko.

Malgré une tête d’affiche à remplacer au pied levé — « Charlotte a confirmé en moins de cinq heures, un miracle, et elle a vraiment sorti un véritable tout autre show de ce à quoi elle nous avait habitué », souligne Mr. Farkas en point de presse — cette 16 édition s’est avéré un véritable succès pour les organisateurs.

Voici 5 spectacles qui se sont distincts :

Sofi Tukker

Photo Thierry Laforce

Gros coup de cœur de milliers de festivaliers !

L’intense et dynamique duo électro new-yorkais a offert une prestation colorée samedi, à la mesure de celle qu’on était en droit de s’attendre de ce talentueux. Non seulement, Sofi et Tukker – ainsi que leurs quatre dynamiques danseurs– étaient plus qu’excellents, ils s’amusaient littéralement tout en s’évertuant sur une scène dotée d’un décor évoquant un parc avec gazon synthéthique et des modules de jeux d’enfants !

Sofi, Sexy et flamboyante derrière sa guitare électrique, et Tukker, arborant un dossard affichant Wet, évoquant le nom de leur dernier album Wet Tennis, on fait intensément danser et lever la foule dès les premières notes de Drinkee. Leur performance alliant la pop et l’électro, pleine d’humour, de jeux ludiques et d’un groove enlevant n’a cessé de faire danser l’immense foule massé devant les deux scènes tant sur Best Friend, Summer in New York que Batshit. Gros, gros succès !

Très belle idée de reprendre ce qu’ils font en salle, la diffusion à l’écran d’un tableau de pointage, faisant ainsi rivaliser la foule en termes de bruits, de cris et de participation avec le score obtenu par la foule lors du festival Lollapalooza de Chicago. Effet immédiat garanti !

Hollow Coves

Thierry Laforce / Agence QMI

Accompagnés d’un guitariste et d’un drummer, l’attachant duo australien a offert un très beau concert en fin de journée dimanche. Un moment magique pour eux, Montréal « étant leur ville préférée au monde » et y performant pour la première fois leur univers indie-folk.

Ryan Henderson et Matt Carins sont allés puisés dans leurs différents albums, interprétant la très folk Moments, la chanson titre de leur dernier album, Blessings, ou encore We Will Run issue de leur tout premier album paru en 2017, Wanderlust. Plusieurs pièces notamment Borderlines et la très belle Coastline (enregistrée à Montréal et qu’on entend abondamment sur les stories des réseaux sociaux) donnaient envie de partir en roadtrip illico !

The Flaming Lips

Thierry Laforce / Agence QMI

Il fallait être audacieux pour présenter ce groupe de vétéran culte à un public qui se fait de plus en plus jeune et qui méconnait l’univers excentrique du groupe d’Oklahoma. Mais les amateurs et adeptes ont été plus que ravis ! Mené par le fantasque Coyne, le groupe a offert en intégralité l’album Yoshimi Battles The Pink Robots dans une prestation flamboyante avec robots roses gonflables, costumes, ballons gigantesques et confettis.

Billie Eilish

Thierry Laforce / Agence QMI

Le niveau de performance de la jeune prodige s’est assurément révélée au même niveau de l’enthousiasme de ses fans : immense ! Au-delà d’être un véritable phénomène avec sa magnifique voix, Eilish s’est montrée excessivement touchante (What Was I Made For? ; I Love You), fabuleusement éclatée (You Should See Me in a Crown) et énergique (Oxytocin ; Bad Guy).

Milk & Bone

De BBBLUE à la dansante Faded, le duo électro-pop québécois sont venues offrir leur riche univers planant et envoûtant dimanche en après-midi avec leurs superbes harmonies. Mention spéciale à Laurence Lafond-Beaulne qui s’évertuait à danser sur scène, malgré qu’elle devait porter une orthèse.