Osheaga: Billie Eilish enivre et enchante!

Chaudement attendue, la jeune star de la pop Billie Eilish a brillé de mille feux et de mille émotions lors de son concert au parc Jean Drapeau samedi soir.

Très tôt, dès l’aube, des gens attendaient en file pour se procurer des billets afin d’assister au concert de la jeune tête d’affiche, nous a rapporté un membre de l’équipe Evenko. En fin d’après-midi, la soirée se présentait d’ailleurs à guichet fermé, la capacité maximale du site étant désormais de 55 000 personnes par jour.

La chanteuse qui s’était fait remarquer lors de l’édition 2018 d’Oshega (jour pour jour a-t-elle plus tard souligné) et qui n’avait alors pas encore sorti son opus qui allait la propulser, When We Fall Asleep, Where Do We Go ?, était franchement cette fois plus qu’attendue !

Dans la journée, on a pu remarquer çà et là maints adolescents et plusieurs enfants. Mais c’était clairement la génération Z qui était la plus présente.

Bien avant son apparition, Billie Eilish soulevait déjà la clameur. Des « oé oé oé » la réclamant et des cris stridents fusaient de toutes parts. Dès les premières notes saccadés et le désormais reconnaissable « What do you Want from me », l’hystérie était à son comble, principalement au parterre où l’on a vu des larmes, et la foule, les voix de femmes dominants, s’est mis à chanter à sa suite les paroles de Bury a Friend; chanter littéralement mot à mot toutes les paroles de chansons, à succès comme celles qu’on aurait cru moins connues, pour ne plus s’arrêter. Pour les spectateurs plus âgés, c’était absolument fascinant!

La pop star avait opté pour un revêtement ample sportif de moto cross et une tuque noire avec un imprimé de flammes. Ses longs bermudas arboraient le numéro 23, un peu à l’instar de sa performance au Lollapalooza cette semaine où elle portait le chandail du fameux joueur de basket des Bulls.

Souriante, sautant énergiquement sur place, elle a enchaîné ensuite dans un éclairage rouge vif trois pièces de son dernier album Happier Than Ever, avec I didn’t change my number et NDA et Therefore I Am. La chanteuse montait régulièrement les escaliers d’une plateforme surelevée, de laquelle performait son frère Finneas aux claviers, à la basse et à la guitare, et son batteur Andrew Marshall, qui permettait à ceux plus éloigné de la voir un peu plus amplement. Des flammes jaillissaient régulièrement de la scène, ponctuant notamment le refrain de Therefore I Am, et des lasers rouges balayaient la foule.

«What’s Going on Montreal? Are you ready to have some fun?», s’est écrié la charismatique chanteuse avant d’enchainer avec My Strange Addiction et son beat entrainant.

Le rouge omniprésent de la scène s’est ensuite dissipé pour annoncer un univers plus près de la ballade baignant dans le bleu. On a changé de ton et délaissé l’univers rythmé et parfois plus sombre pour plonger dans des pièces plus tranquilles, pleine de conscientisation (Idontwannabeyouanymore) et tournées vers l’avant (la très belle My future).

Dès lors, la jeune artiste californienne s’est montrée d’autant plus touchante, notamment lorsqu’elle s’est assise prise d’émotions pour interpréter la poignante What Was I Made For?, tout juste lancée dans la foulée du film Barbie.

L’artiste californienne, voulant que son public « perde un peu la tête », a livré une superbe interprétation de You Should See Me in a Crown et réussi à faire s’agenouiller une partie de la foule lors d’une détonante interprétation Oxytocin pour la faire ensuite sauter allègrement.

Tour à tour, la jeune prodige de 21 ans s’est révélée, intense, charmante, audacieuse, humble, éclatée et excessivement attachante dans ses interventions. Transparente, et visiblement sincèrement, il n’était pas étonnant qu’elle fasse autant écho à toute une génération avide de se retrouver dans une personne authentique qui les inspire à s’autoriser à être eux-mêmes.

Parmi les autres grands moments, mentionnons la superbe prestation acoustique avec son frère, Finneas, «raison pour laquelle elle est encore en vie», de I Love You. La jeune et humble article a aussi enfilé sa guitare avant de s’adresser à son public en lui disant qu’elle l’aime, avant d’enchainer avec la remarquable Your Power, une ballade interpellant les abuseurs. When the party’s over fût aussi un autre moment mémorable.

Finalement, mention spéciale à Armani White, rappeur états-unien qu’elle rencontrait pour la première fois et qui cartonne sur les réseaux sociaux avec son single Billie Eilish. Présent à à la programmation du festival, il est venu interpréter sa chanson hommage.

The National

Le groupe rock-alternatif originaire de Cincinnati est venu réchauffer les planches de la Scène de la Rivière en soirée, deux heures avant Billie Eilish.

Sofi Tukker avait toutefois littéralement mis le feu sur la scène adjacente et partout sur le parterre un peu plus tôt, la prestation tranchait vraiment pour le public malgré sa grande qualité. Le quintet a ouvert son spectacle avec Tropic Morning News, titre de leur tout récent opus First Two Pages of Frankenstein et ont livré quelques-uns de leurs classiques.

Carli Jae Repsen

Plus tôt en fin de journée, la chanteuse canadienne s’est présentée sur la Scène Verte dans une robe dorée et orange frangée et chaussée de bottes agencées en ouvrant son spectacle avec la pop Let’s Sort the Whole Thing Out. Souriante, dynamique elle a enchainé avec Run Away With Me tout en dansant, le refrain appuyé par ses choristes et des jets de fumée. Énergique, elle a livré quelques-uns de ses récents titres, dont Surrender My Heart sur son dernier album The Loneliest Time et Stay Away sur son album de 2020, Dedicated Side B. De bons moments sympathiques, notamment son échange en flirtant avec son claviériste, mais difficile de faire vraiment lever une foule qui demeure continuellement dans l’attente de son mégasuccès, Call Me Maybe.