Osheaga: Jonathan Roy, fidèle à lui-même

Osheaga est visiblement béni des dieux cette année! Dimanche, une autre journée à la température parfaite s’annonçait. Le soleil radieux plombait tant et si bien qu’on aurait espéré et apprécié quelques nuages et une fine pluie.

Sur l’une des scènes principales, celle de la Riviève, c’est le Québécois Jonathan Roy qui a performé au cœur de l’après-midi.

Thierry Laforce / Agence QMI

C’est avec Ayahuasca, l’un des titres de son 6e et tout dernier album, Life Distortions, que l’artiste s’est présenté sur scène tandis que la foule, d’abord timide et constituée de plusieurs de ses fans, se massait de plus en plus au parterre.

«Have a beautiful fuc*ing day everyone!» a lancé Roy avant d’enchaîner avec Hate That I Love You aux bons accents rock, puis avec la plus douce et jolie Looking for Satellites.

Thierry Laforce / Agence QMI

Les spectateurs présents, dont une majorité ont levé la main lorsqu’il les a interrogés à savoir s’ils le voyaient pour la première fois, lui ont réservé un bel accueil chaleureux.

Le chanteur a continué de partager son univers musical avec la sympathique et entraînante Back To The Moon, son tout dernier single. Puis il a bien fait rigoler le public en demandant: «Qui va avoir du sexe ce soir?», avant d’entamer la tout à propos I Wanna Feel Love.

Thierry Laforce / Agence QMI

Son enveloppant grain de voix s’est distingué sur son succès Lost, avec une superbe introduction de son claviériste et une belle présence de ses choristes. Authentique, généreux auprès de ses musiciens, et offrant une belle pop généreuse et particulièrement sensible, le chanteur a assurément gagné de nouveaux adeptes.