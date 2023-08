[PHOTOS] Omnium Banque Nationale: le fils de Victoria Azarenka vole la vedette

Le week-end de la famille n’aura jamais aussi bien porté son nom à l’Omnium Banque Nationale de Montréal. La grande vedette de la fin de semaine aura été Leo Azarenka Mckeague, fils de la Bélarusienne Victoria Azarenka.

• À lire aussi: Venus Williams est inspirée par Leylah Fernandez

• À lire aussi: Andreescu veut plus de constance

• À lire aussi: Leylah Fernandez doit dompter son impatience

Après avoir disputé un match de soccer avec des membres du CF Montréal, samedi, le petit garçon de 6 ans a volé la vedette lors d’une partie de hockey-balle dimanche.

«Leo m’a impressionné! Il a marqué deux buts pour donner la victoire à son équipe», a lancé le défenseur des Penguins de Pittsburgh Pierre-Olivier Joseph.

Le jeune Leo, nommé ainsi en l’honneur du joueur de soccer Lionel Messi, semble apprécier sa présence à Montréal. Dimanche, il a côtoyé les hockeyeurs professionnels Pierre-Olivier et Mathieu Joseph, Jonathan Huberdeau, David Perron, Maxime Comtois, ainsi que Brandon Gignac et Tobie Paquette-Bisson, du Rocket de Laval, de plus d’Élizabeth Giguère et Ève Gascon.

Leo n’a pas semblé intimidé par toutes ses vedettes. Celui à qui l’organisation du tournoi a remis un chandail de Carey Price a même son propre compte Instagram, sur lequel on peut le voir jouer au soccer et au hockey.

Un tir de pénalité pour Ostapenko

Du côté des joueuses de tennis, Azarenka et Jelena Ostapenko se sont démarquées. La Lettonne a d’ailleurs réussi à marquer lors d’un lancer de punition accordé par l’arbitre Kevin Raphaël.

Curieusement, la Canadienne Gabriela Dabrowski n’avait pas eu l’air très à l’aise avec des gants et un bâton de hockey!

«Les filles savaient comment jouer, elles connaissaient le concept de la partie, a remarqué Pierre-Olivier Joseph. [...] Je leur ai dit que j’espérais les voir s’affronter dimanche [prochain] en finale!»

Un grand amateur de tennis

Le Québécois est un grand amateur de tennis. Dans la famille Joseph, on regarde des matchs à la maison depuis 20 ans.

«On vient ici à chaque année pour voir quelques games durant la semaine. On est des grands fans et on suit ça pendant l’année. Alors de voir des filles comme Azarenka à côté de nous, c’est vraiment exceptionnel.»