Trop fort pour la ligue? Vraiment pas...

Et vous, votre week-end, ça s’est passé comment? Moi? Je redescends tranquillement de mon nuage après avoir disputé un match de la Ligue de baseball majeur du Québec (LBMQ). Ce n’est pas une blague! Je vous le jure.

Le tout n’était d’ailleurs aucunement prévu dans le cadre d’un reportage, mais puisque nous y sommes...

L’appel est survenu à 22h46, vendredi soir. C’était l’ami Josué Peley, ancien joueur des Capitales de Québec et maintenant porte-couleurs du Cactus de Victoriaville, dans la LBMQ.

- «Qu’est-ce que tu fais demain après-midi?»

- «Rien de prévu»

- «Parfait! On a besoin d’un joueur, à 14h, à St-Colomban»

- «Tu me niaises?»

- «As-tu des pantalons blancs?»

- «Oui»

- «Super! Donc, c’est à 14h, à St-Colomban, je vais te mettre en contact avec le joueur-entraîneur Rylan Sandoval car je fais partie des joueurs qui ne peuvent pas être là. Bye!»

J’ignorais que le simple fait d’avoir des pantalons de baseball blancs pouvait me permettre de jouer à un tel niveau.

(...)

Même si j’aime énormément ce sport et que je suis encore en mesure de me débrouiller sur un terrain à 43 ans, il est évident que je n’ai pas le talent pour jouer dans ce circuit provincial québécois. J’étais comme un joueur de hockey d’une ligue de garage qui venait d’apprendre qu’il allait jouer un match avec le Canadien de Montréal, comme un chauffeur de zamboni appelé à garder les buts. J’exagère un peu, mais la LBMQ, c’était le temps d’une journée, mon baseball majeur à moi.

Armé de mes pantalons blancs, je me retrouve donc le lendemain à Saint-Colomban où, au bout d’un rang, se dresse «le champ des rêves». C’est le nouveau domicile des Cardinaux des Laurentides.

- «Hey Benoît! Tu viens faire un reportage pour Le Journal de Montréal? C’est super», m’interpelle François Rousseau, président des Cardinaux.

- «Ouin... non... Je joue pour l’autre équipe.»

- «T’es sérieux?»

- «Ça l’air.»

Puisqu’on doit me trouver une position en défensive, je laisse entendre à Sandoval qu’il serait préférable de ne me pas d’utiliser comme voltigeur. C’est une position où je n’ai jamais joué et je ne suis pas nécessairement reconnu pour ma vitesse. Il me répond rapidement que je vais évoluer au premier coussin.

Je n’avais encore jamais joué non plus au premier coussin, avant cette partie... Dans l’ordre, mes positions habituelles sont receveur, troisième but et parfois deuxième but. Hors de question, toutefois, de faire des caprices.

«Parfait, coach, j’ai même mon gant de premier but!»

Un vieux gant de premier but que j’avais trouvé dans un parc, il y a quelques semaines, sans doute égaré par son propriétaire. Je l’avais amené, au cas où, sans même l’avoir déjà utilisé pour capter une seule balle.

(...)

Durant le match, j’ai apprécié qu’un adversaire, soit William Perrin, me dise de faire attention à la position de mon pied droit sur le premier coussin au moment de capter les relais de mes coéquipiers. Perrin joue justement au premier but pour les Cardinaux. Il sait comment ça marche.

Au fil des manches, tout va bien en défensive. J’ai même réalisé un superbe plongeon vers l’arrière pour capter un ballon. Les témoins diront que j’ai d’abord mal évalué cette balle frappée en hauteur, ce qui a rendu nécessaire ce plongeon peu gracieux suivi d’une spectaculaire roulade à califourchon, mais bon... Du bout du gant, j’ai attrapé la balle. Un cornet. C’est le résultat qui compte.

À propos du résultat, le Cactus de Victoriaville a vaincu les Cardinaux des Laurentides par le pointage de 6 à 0. Chapeau notamment au lanceur partant Mathieu Massicotte qui, malgré huit buts sur balles accordés en six manches, a fermé la porte au bon moment aux frappeurs adverses.

Le match s’est poursuivi sans aucune erreur en défensive pour le Cactus. J’ai joué six manches au premier but, puis j’ai été muté au troisième coussin pour la dernière manche. Au bâton? On parle d’une fiche de 0 en 3, mais les statistiques ne disent pas tout. J’ai réussi un bon contact à ma première présence, puis j’ai réussi à faire avancer un coéquipier plus tard dans le match. J’aurais d’ailleurs atteint moi-même le premier but sur un simple à l’avant-champ, sans ce satané piano sur mon dos.

«Move the runner», m’avait demandé Sandoval.

C’était mission accomplie!

Au terme du match, j’ai demandé à «Matt Mass» de prendre une photo de moi. Pour mes vieux souvenirs... Lanceur et photographe.

(...)

Après la victoire, au moment de siroter une Coors Light, j’ai remis le chandail numéro 26 et la casquette du Cactus à l’entraîneur. Il m’a remercié de les avoir démerdés et m’a indiqué qu’il allait me rappeler, au besoin. J’ai instantanément répondu : «Are you sure?»

Honnêtement, j’ai créé une fausse illusion en jouant un match correct. Du moins, j’ai fait le travail qu’on me demandait. Mais plus que jamais, je sais que ce calibre de jeu est beaucoup trop fort pour moi. Je le savais déjà, mais là, je peux le confirmer.

En rentrant à la maison, j’ai tenté de résumer l’expérience à ma blonde, puis après une bonne douche, j’ai choisi un t-shirt. J’ai pris celui où il est inscrit : «Life’s too short to take fastballs down the middle». Traduction libre: la vie est trop courte pour laisser passer des opportunités.

C’est ça que j’ai fait ce week-end! Saisir une opportunité. Merci Josué Peley!