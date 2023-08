Trump contre la justice: la bataille est engagée

Le procureur spécial Jack Smith a demandé à la juge Tanya Chutkan d’intervenir après que Trump sur son réseau social Truth Social a écrit en majuscule qu'il se vengerait de quiconque le poursuivrait. "SI VOUS ÊTES APRÈS MOI, JE SERAI APRÈS VOUS!". Il a fait cette menace vendredi après-midi alors qu’il venait de plaider non coupable de quatre chefs d'accusation de fraude électorale. Dans leur requête les avocats de Jack Smith ont noté que Trump avait l'habitude d'attaquer des juges, des avocats et des témoins dans des procès contre lui.

Agissant avec une célérité étonnante, la juge Chutkan a rejeté la requête des avocats de Trump visant à retarder de trois jours leur réponse à la requête du gouvernement. Ils doivent répondre dès lundi.

Trump décidé à défier la justice

Vendredi soir, Trump, méprisant, a récidivé déclarant à une foule de ses partisans en Alabama que Smith était un « être humain dérangé » et « un individu méchant ».

Si Trump viole l'ordonnance de protection réclamée, il pourrait faire face à des accusations d’outrage au tribunal. Trump n’a pas seulement l'habitude de longue date d'attaquer les personnes impliquées dans des affaires pénales contre lui, il va même parfois jusqu’à menacer le pays en entier. En avril, il a promis « mort et destruction » s'il jamais était reconnu coupable par un tribunal.

Les avocats de Trump parlent de liberté d’expression. Ce n'est pas de la liberté d'expression, c'est un effort flagrant pour intimider juges, procureurs, jurys et témoins.

Trump fait actuellement face à cinq procès - trois procès criminels qui incluent l'affaire des documents classifiés, l'affaire de l’achat du silence de la star du porno et les nouvelles accusations de fraude électorale ; et deux procès civils concernant des pratiques commerciales et la diffamation d'une femme qui l'accuse de viol. Une quatrième affaire pénale de fraude électorale devrait bientôt être initiée contre lui dans l'État de Géorgie.

On n’ose pas agir contre Trump

Tout autre Américain en instance de procès qui menacerait des personnes et promettrait des représailles serait immédiatement arrêté. Trump est convaincu qu’on ne l'emprisonnera pas pour avoir proféré des menaces sur les réseaux sociaux ou ailleurs de crainte que cela provoque de graves troubles civils.

Il bénéficie de traitements de faveur parce qu'il était président. La présidence dans la mentalité, dans la culture américaine, c’est – malheureusement - quelque chose de sacré. Il pense que la Justice ne peut pas faire grand-chose pour limiter sa volonté de puissance. Qu’on n’osera pas l’accuser d'outrage au tribunal. Le système judiciaire se fait son complice en ne traitant pas Trump comme un citoyen ordinaire.

Jusqu’ici rien n’a fait taire Trump qui a pu dire les pires insanités. Les lois et les règlements ne signifient rien pour lui. Des amendes ne suffiraient certainement pas. Ses partisans idiots les paieraient à sa place.

Trump va traiter les éventuels avertissements du tribunal avec la même arrogance dont il a fait preuve pour la loi tout au long de sa vie. C’est un criminel multirécidiviste qui a toujours réussi à échapper à la justice. Il est convaincu que sa course à la présidence lui assure maintenant l’immunité, qu’aucun juge n'aura le courage de l’emprisonner.

Je pense que la juge Tanya Chutkan pourrait l’avoir.