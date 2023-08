Une nouvelle mesure antivol à la sortie d’épiceries fait réagir

Devant la hausse fulgurante des cas de vol à l’étalage dans la grande région de San Francisco, aux États-Unis, une bannière d’épicerie a installé dans au moins deux de ses magasins des «scanners» de factures à la sortie des caisses.

Depuis la pandémie de COVID-19, la problématique des vols à l’étalage s’est aggravée en Californie.

L’inflation et la crise du logement ont poussé plusieurs individus à la rue, et les magasins de proximité, comme les épiceries et pharmacies, sont particulièrement ciblés par les voleurs.

Alors qu’une pharmacie Walgreens au centre-ville de San Francisco a installé des dispositifs antivols dans les allées de produits, la chaîne d’épicerie Safeway a trouvé une nouvelle mesure en juillet dernier.

#sf #bayarea #california #safeway #shopping #store #groceries #news ♬ original sound - Betty Yu @bett_yu It's no secret some San Francisco businesses have been hit hard by rampant theft and shoplifting. Safeway has installed gates inside some of their high-theft San Francisco stores where customers have to scan their receipts to exit. At least two San Francisco Safeway stores have the new sliding gates, including this one on Webster Street and the Mission Street store in the Excelsior District. A Safeway spokeswoman wrote in a statement to KPIX 5, "recent changes were made at select Safeway stores in the Bay Area... given the increasing amount of theft. Those updates include operational changes to the front end of the stores to deter shoplifting." Safeway has tried many security measures in recent years, including metal gates to prevent people from leaving through closed registers and long metal poles attached to shopping carts so people can't just run out with a cart full of products. #sanfrancisco

À la sortie des caisses, des numériseurs et une barrière ont été installés.

Les clients doivent obligatoirement «scanner» leur facture pour pouvoir quitter le supermarché.

Dans une déclaration envoyée à la chaîne KPIX 5, l’entreprise américaine explique sa stratégie pour diminuer le fléau du vol à l’étalage.

«De récents changements ont été effectués à des épiceries Safeway participantes en raison de la hausse constante de vols. Ces derniers incluent des changements opérationnels à la sortie des épiceries pour décourager le vol à l’étalage», a-t-on fait savoir.

Le court extrait de clients qui numérisent leur facture a vivement fait réagir sur TikTok.

Plusieurs internautes sont stupéfaits de voir que le fléau est devenu à ce point inquiétant.

«Qu’est-ce qu’il arrive si je n’achète rien? Est-ce qu’on reste coincé» s’interroge un homme.

«J’ai arrêté d’aller [au Safeway] dès qu’ils ont installé les barrières [...] c’est dérangeant. Je préfère aller au Walmart et leur montrer ma facture avant de quitter», souligne un utilisateur.

«Ça va être monnaie courante dans tous les magasins», pense un autre internaute, ajoutant que la mesure a déjà fait ses preuves en Europe.