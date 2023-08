Une première pour Camirand : il remporte le Grand Prix de Trois-Rivières

TROIS-RIVIÈRES | La dixième participation de Marc-Antoine Camirand au Grand Prix de Trois-Rivières aura été la bonne en Série NASCAR Pinty’s.

Le pilote de Saint-Léonard-d’Aston s’est imposé au terme d’une course fertile en rebondissements dont le tour initial a été le théâtre d’un spectaculaire accident qui forcé à l’abandon deux des favoris, Kevin Lacroix et Andrew Ranger.

Deux autres pilotes québécois, Louis-Philippe Dumoulin et Alexandre Tagliani, tous d’anciens vainqueurs au GP3R, ont accompagné le vainqueur sur les deuxième et troisième marches du podium respectivement. La séquence victorieuse des représentants de la Belle Province est maintenant portée à neuf en Mauricie.

«C’est un grand soulagement, a raconté le gagnant en entrevue au Journal. Cette première victoire, je l'attendais depuis longtemps. Ç’est comme gagner à la maison.»

Le souvenir de 2013

Avoir avoir fait ses classes et accumulé des victoires dans bon nombre de catégories de soutien au GP3R, il inscrit enfin son nom sur le trophée du vainqueur de l’épreuve-reine. Saint-Léonard-d’Aston, est une municipalité située à une trentaine de kilomètres de Trois-Rivières.

C’est en 2013 que son brillant parcours du GP3R s’est amorcé alors qu’il avait mérité un volant en Série Pinty’s en remportant la veille une épreuve de classe inférieure en stock-car.

«Sans cette chance unique, je n’aurais probablement pas eu cette carrière dans la série Pinty’s. Je ne remercierai jamais le Grand Prix de Trois-Rivières [qui avait mis sur pied cette promotion] et le propriétaire de la voiture à l’époque, Derek White.»

Camirand couronne un week-end parfait à Trois-Rivières après avoir réalisé le chrono le plus rapide lors des essais libres samedi et inscrit un record du tour qui lui a valu la position de tête en qualifications.

Louis-Philippe sauve l’honneur

Les attentes étaient élevées pour les deux pilotes de la famille Dumoulin qui espéraient remporter les grands honneurs devant leur public.

Le cadet, qui a survécu à l’embardée terrifiante du premier tour, était heureux de sa deuxième place et surtout d’avoir évité la catastrophe. La voiture de Lacroix a touché la sienne, mais fort heureusement pour lui, le seul dommage a été une crevaison qui a nécessité un arrêt hâtif dans les puits de ravitaillement.

C’est du 28e rang qu’il est ressorti après sa hâte imprévue.

«Dans ces conditions, je suis satisfait de mon résultat. Mon équipe m’a demandé d’économiser du carburant et de ménager mes pneus en fin de course. Ça ne veut pas dire que je serais parvenu à doubler Marc-Antoine si je n’avais pas dû lever le pied.»

Quant à son frère Jean-François, sa course s’est brusquement arrêtée au dixième tour après avoir été victime d’un bris de suspension.

De son côté, Tagliani n’a pas caché qu’il craignait lui aussi un abandon.

«Je suis heureux de ma troisième place, d’autant plus mes freins étaient en piteux état vers la fin. Dans ces conditions j’étais incapable d’attaquer et à peine en mesure de défendre ma position.»

Il a finalement devancé Gary Klutt par moins de deux secondes. Un autre Ontarien, D.J. Kennington, s’est pointé à la cinquième place.

Labbé furieux

Parmi les autres Québécois, Alex Guénette (8e à l’arrivée), Jean-Philippe Bergeron (9e) et Thomas Nepveu (10e), Dave Coursol (13e) et Justin Arseneau (14e) ont percé le top 15. Pour rappel, Guénette avait remporté la course principale du GP3R l’an dernier.

Arseneau et Alex Labbé se sont livré un duel acharné qui s’est terminé par un accrochage. Forcé à l’abandon, le pilote de Saint-Albert n’a pas caché sa colère.

«Ce genre de comportement n’a pas sa place en Série Pinty’s, a relaté Labbé. Il n’y a eu aucun respect de sa part. Son père [le propriétaire du complexe ICAR à Mirabel] est millionnaire, Justin, lui, n’a jamais travaillé de sa vie, n’a jamais vissé un écrou dans une voiture et ça paraît. Il a toujours eu cuit dans le bec.»

Les deux rivaux se disputaient le quatrième rang quand le débat s’est envenimé au 32e tour. Arseneau n'a pas terminé l'épreuve lui non plus quand le moteur de son bolide a rendu l'âme au dernier tour.

Les deux prochaines épreuves de la Série NASCAR Pinty’s auront lieu sur la terre battue du complexe d’Ohswegen en Ontario, les 14 et 15 août. Après quoi, les pilotes feront leur troisième et dernière escale en sol québécois au circuit ICAR de Mirabel, théâtre de la 11e étape de la saison 2023.

Un peu plus tôt dans la journée, la deuxième et dernière course de la Coupe Nissan Versa a été remportée par Alexandre Fortin qui a résisté à Valérie Limoges, championne en titre de la série. Classé troisième, Nicolas Barrette, fils de l’humoriste Michel Barrette, les a accompagné sur le podium.