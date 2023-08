Bataille dans le baseball majeur : les sanctions tombent

Trois joueurs, deux gérants et un instructeur ont été suspendus par le baseball majeur pour leur implication dans la bataille qui est survenu dans l’affrontement de samedi entre les White Sox de Chicago et les Guardians de Cleveland.

En cinquième manche de ce duel présenté au Progressive Field, l’expert du troisième but des Guardians Jose Ramirez a effectué une glissade au deuxième coussin. Le joueur d’arrêt-court des White Sox Tim Anderson n’a pas semblé apprécier la chose puisqu’il a retiré son gant et a lancé les premiers coups. C’est cependant Ramirez qui a eu le dernier mot, lui qui a envoyé son adversaire au tapis grâce à une solide droite.

Anderson a reçu la plus longue suspension et devra rater les six prochains matchs des siens. De son côté, Ramirez devra s’absenter pour trois rencontres.

Le lanceur des Guardians Emmanuel Clase a quant à lui été suspendu pour une partie. On lui reproche son implication dans la bataille, alors que les deux athlètes mentionnés plus haut s’échangeaient déjà des coups.

Les gérants Pedro Grifol et Terry Francona, respectivement des clubs de Chicago et de Cleveland, ont aussi reçu une sanction d’un match. C’est également le cas de l’instructeur au troisième but des Guardians, Mike Sarbaugh.

Tous les acteurs sanctionnés peuvent porter leur cause en appel.