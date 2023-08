Claude Legault donne des détails sur «Dans une galaxie près de chez vous»

Le prochain Dans une galaxie près de chez vous reprendra bien des années après là où le dernier film s’est conclu, avec un équipage vieillissant et un vaisseau qui l’est tout autant.

«Le développement du film est déjà bien avancé. Moi et Pierre-Yves [Bernard], on écrit depuis trois ans sur notre bras, comme on dit [...], mais depuis qu’on a déposé le projet cet hiver, ça avance beaucoup plus vite», a fait savoir le comédien et co-scénariste Claude Legault.

«On sait exactement comment ça commence, comment ça finit. On connaît nos “turning points” du milieu et d’avant fin. On a aussi beaucoup de scènes d’écrites et on sait tout le parcours du film; je suis capable de le raconter, mais je ne le ferai pas», a-t-il dit en riant, soucieux de ne pas vendre la mèche tout de suite.

«On va jouer dans la chronologie, c’est-à-dire que c’est beaucoup d’années plus tard après la fin du deuxième film où l’équipage s’est posé sur une planète. Le temps a fait son œuvre sur eux et sur le vaisseau. Ils sont rendus plus vieux, pas mal plus vieux... et on va jouer un peu là-dessus», a ajouté le scénariste.

Flavien, Bob, Brad, Pétrolia, Serge (qui devrait être «amoché une couple de fois» au cours du prochain volet cinématographique), Valence et le capitaine Charles Patenaude croiseront également la route de nouveaux personnages, dans la reprise de leur mission.

Environnementalisme niaiseux

Depuis les premières ébauches de la série télévisée, devenue culte pour une génération entière, en 1991, la mission du Romano Fafard a toujours été la même: trouver une nouvelle planète habitable pour y déménager les Terriens, étant donné la situation sur la Terre, mourante sous les rayons du soleil, devenue catastrophique en raison de l’industrie chimique, le gaz carbonique des voitures et le «push-push en cacanne».

«À l’époque, déjà on parlait de catastrophe écologique [dans les médias]», a indiqué Claude Legault, en se désolant que la protection de l’environnement n’ait pas été davantage prise au sérieux ces 30 dernières années.

«Bien évidemment, la situation actuelle nous inspire [pour créer la suite] et ça nous désespère en même temps. [...] On n’est pas des prophètes, beaucoup d’autres l’ont dit avant nous, mais je pense que c’est pire que ce qu'on s’était projeté dans nos têtes... C’était facile de projeter que la Terre irait mal, mais à ce point...», a-t-il ajouté, s’étonnant que le projet Dans une galaxie près de chez vous, qui a vu le jour pour la première fois en 1998 sur les ondes de Canal Famille, soit toujours et autant d’actualité en 2023.

«C’est alarmant! Alors, nous, on va faire un film qui n’est pas alarmiste. On va faire un film conséquent, mais avec l’humour de Dans une galaxie. On va rire! Bien que ce soit un propos très grave, c’est toujours très con», a-t-il fait valoir en riant.

«Je m’ennuie de Guy»

Claude Legault, qui incarne Flavien Bouchard dans la saga, retrouvera son capitaine Guy Jodoin, ce lundi, à Kamouraska, pour l’épisode de La belle tournée consacré au Bas-Saint-Laurent.

Le comédien et sa famille s’arrêtaient dans la région, chaque été, au cours de son périple pour se rendre au Nouveau-Brunswick, dans le village natal de sa mère, Pointe-Verte.

«C’était le fun de retrouver Guy dans un contexte amical. Je m’ennuie de Guy. Guy c’est mon capitaine. J’adore travailler avec lui, et quand il y a un projet avec lui, j’y vais tout le temps», a-t-il mentionné.

L’interprète de Chartier dans 19-2 poussera également la chansonnette au cours de l’émission, qui a été tournée en partie dans un ancien couvent en raison des conditions météo, interprétant Foule sentimentale, d’Alain Souchon.

La belle tournée sera présentée lundi, à 21h, sur les ondes de TVA.

Son actualité

Claude Legault animera le Grand Bien-cuit de Guylaine Tremblay, le 17 août prochain, et participera au gala de Michel Courtemanche pendant le ComediHa! Fest.

Les tournages d'À propos d’Antoine reprendront en septembre dans la Capitale-Nationale, puis suivront ceux du Bye Bye 2023, ainsi que ceux de la série documentaire 39-45 en sol canadien. Pour cette troisième saison, l’équipe ira explorer le reste du Canada, puisque la situation sanitaire le permet désormais.