David Krejci a besoin de temps pour se décider

Ce n’est pas seulement Patrice Bergeron qui pourrait ne pas être de retour chez les Bruins de Boston.

Le joueur de centre David Krejci n’a toujours pas choisi s’il aller jouer lors de la prochaine saison et où il évoluerait. C’est ce qu’il a indiqué pendant un entretien avec le sport.cz.

• À lire aussi: LNH: Tom Wilson n’a pas aimé être au cœur des rumeurs

• À lire aussi: Jeff Petry: quelques raisons donnant le goût de sourire à son retour avec le Canadien

«Je ne sais pas si je vais amorcer la campagne quelque part, que ce soit dans la Ligue nationale, en Tchéquie ou même en Europe. Si ça me prend jusqu’à Noël pour décider, ce sera jusqu’à Noël. Évidemment, je vais me garder en forme pour que quelques semaines me suffisent pour revenir à 100%», a déclaré le vétéran de 37 ans.

Krejci a porté les couleurs des Bruins de 2006 à 2021 et en 2022-2023. En 2021-2022, il a décidé de quitter le circuit Bettman pour œuvrer pour le Olomouc HC, un club de son pays natal.

Le choix de deuxième tour (63e au total) du club de Boston au repêchage de 2004 a toutefois décidé de renouer avec les Bruins lors de la dernière campagne. En 70 parties, il a touché la cible 16 fois et fourni 40 mentions d’aide pour 56 points.

Krejci a aidé la formation du Massachusetts à établir un record en saison régulière avec une fiche de 65-12-5. Les Bruins ont cependant été éliminés en première ronde des séries par les Panthers de la Floride.

Cet été, Bergeron a choisi de prendre sa retraite. Krejci et lui ont été coéquipiers pendant 16 saisons.