Deux policiers montréalais sur trois ont gagné plus de 100 000$ en 2022

Le deux tiers des policiers montréalais ont gagné plus de 100 000$ l’an dernier. Pourtant, l’administration Plante a décidé ce printemps d’augmenter leurs salaires de près de 20% pour les rendre plus attrayants.

«On ne peut pas dire qu’ils souffrent en terme salarial. Ils ont d’excellentes conditions de travail [aussi] au niveau des avantages sociaux», juge le professeur de criminologie à l’Université de Montréal Massimiliano Mulone.

«C’est sûr que c’est un métier qui n’est pas nécessairement facile. Mais contrairement à ce qu’on croit, la police ce n’est pas un métier si dangereux que ça. On a plus de chances de mourir sur un chantier de construction», poursuit-il.

En 2022, 3049 des 4489 policiers du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) ont eu une rémunération dans les six chiffres, révèlent des données obtenues par notre Bureau d’enquête.

De plus, en vertu de leur nouvelle convention collective, les agents du SPVM recevront prochainement une augmentation rétroactive de 4% sur leur salaire de 2022.

Dans le grand Montréal, seulement 7% de la population gagne au-delà de 100 000$.

Pas moins de 67 policiers montréalais ont gagné plus de 200 000$ l’an dernier.

«Je ne suis pas étonnée du tout», affirme la professeure de l’Université du Québec à Montréal Danielle Pilette, spécialisée en gestion municipale.

Elle rappelle qu’il y a plus de 400 postes vacants de policiers au SPVM.

«Donc, forcément, il y a du temps supplémentaire qui se fait, notamment pour régir la circulation sur les chantiers», dit-elle

7876

Au total, 7876 fonctionnaires montréalais gagnent au-delà de 100 000$, soit le tiers de l’effectif. Parmi ceux-ci se trouvent 3049 policiers, 1602 pompiers et 1113 professionnels.

Plus attrayant

À la fin du printemps, la mairesse Valérie Plante et le chef de police Fady Dagher se félicitaient tous deux d’augmenter le salaire des policiers de près de 20% au cours des cinq prochaines années.

«Cette entente permettra d’assurer l’attractivité et la rétention de l’effectif policier du SPVM», soulignait Mme Plante.

M. Dagher a de son côté affirmé que cette convention «place maintenant le SPVM en bonne posture au plan salarial».

Si les policiers de Laval demeurent ceux avec les salaires de base les plus élevés, à la Sûreté du Québec (SQ), moins du tiers des officiers gagnaient dans les six chiffres en 2021.

Selon Mme Pilette, le SPVM fait le pari qu’en haussant les salaires de base, on attirera plus de policiers et qu’ainsi on réduira les heures supplémentaires qui occasionnent ces très hautes rémunérations.

Toutefois, selon M. Mulone, on devrait plutôt miser sur son statut pour être plus attrayant.

«Le salaire, je n’y crois pas du tout, sauf peut-être en début de carrière. Le SPVM, ce qu’il offre, c’est beaucoup d’opportunités différentes qu’il n’y a pas dans les petits services de police, comme enquêteur aux stupéfiants. L’organisation est grande, vous pouvez gravir les échelons», pense-t-il.

Les policiers les mieux payés

Parmi les 10 employés de la Ville les mieux rémunérés en 2022, on retrouve six policiers non-cadres.

Serge Lamontagne — Directeur général – 345 145$ Alain Dufort — Directeur général adjoint – 313 602$ Diane Bouchard — Directrice des ressources humaines – 304 633$ Policière – 299 524$ Policier – 293 010$ Policier – 292 994$ Policier – 273 189$ Policier – 273 070$ Policier – 271 289$ Yves Courchesne — Directeur des finances – 270 592$

*Le salaire des employés syndiqués n’est pas public, c’est pourquoi les policiers ne sont pas identifiés.

Trop de policiers?

Si le SPVM coûte très cher aux contribuables montréalais, c’est qu’il y a trop de policiers, juge Massimiliano Mulone.

«Le problème de la police, ce n’est pas qu’ils sont trop payés, mais qu’ils sont trop nombreux, estime l’expert. L’argent que le SPVM prend est déjà très considérable. Si on paie très cher des policiers, c’est de l’argent public qu’on ne peut pas donner à quelqu’un d’autre.»

Le SPVM accapare plus de 11% du budget de la Ville, rappelle-t-il.

«Il y a un discours de la part de la direction du SPVM et de la Ville de Montréal comme quoi il y a une pénurie et c’est la catastrophe, mais la vérité, c’est que la police de Montréal est une des plus pourvues au pays, soutient-il. En termes de nombre de policiers par habitant, elle se situe entre la 1re et la 3e position dans tout le Canada.»

Selon lui, il faudrait miser davantage sur la prévention avec des travailleurs sociaux, par exemple, qui évitent bien du travail aux policiers à des salaires moindres.

«Une autre possibilité, c’est de trouver les tâches qui ne nécessitent pas de compétences policières et qui pourraient être prises en charge par d’autres employés publics, avance M. Mulone. Ça ne demande pas de grandes études pour allumer et éteindre un feu de circulation. Beaucoup de policiers le font et ça me semble une dépense complètement inutile.»