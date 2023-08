Disparition d’adulte: la police de Québec recherche cette femme de 54 ans

Une femme de 54 ans qui manque à l’appel est actuellement recherchée par les autorités, à Québec, puisqu’on craint pour sa sécurité.

Natacha Morneau a été vue pour la dernière fois dans un commerce de l’avenue Royale, dans Beauport, vers 3h15 dimanche matin. Elle se déplacerait principalement à pied et pourrait toujours se trouver dans l’arrondissement.

«Nous avons des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité si elle n’est pas rapidement localisée», indique Marie-Pier Rivard, porte-parole du Service de police de la Ville de Québec (SPVQ).

Mme Morneau mesure 5 pi 4 po (1,64 m). Elle a les cheveux bruns et les yeux pers. La dernière fois qu’elle a été vue, elle portait un coton ouaté multicolore à capuche et avait en sa possession trois sacs réutilisables de la marque Metro.

Si vous apercevez cette personne, composez le 911 pour une intervention immédiate. Pour transmettre une information qui sera traitée de façon confidentielle, composez le 418 641-AGIR (2447).