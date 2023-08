États-Unis: Biden devrait annoncer une nouvelle zone protégée près du Grand Canyon

Joe Biden se rend à partir de lundi dans l'ouest des États-Unis pour vanter sa politique en matière d'environnement, avec une première étape dans l'un des sites naturels les plus spectaculaires au monde, le Grand Canyon.

Selon plusieurs médias américains, il pourrait annoncer la création, autour du site, d'un nouveau «monument national», c'est-à-dire une vaste zone protégée, ce qui interdirait en particulier toute extraction d'uranium.

Cette décision répondrait à la préoccupation de tribus indiennes de la région.

Le président américain restera mardi en Arizona et se rendra mercredi au Nouveau Mexique, deux États riches en merveilles naturelles, mais aussi particulièrement ébranlés par les récentes vagues de chaleur extrême.

Puis il ira jeudi en Utah, pour un déplacement consacré à ses programmes en faveur des vétérans.

Le démocrate de 80 ans, candidat à sa réélection, entend «mettre en valeur les investissements historiques de son administration dans la protection du climat, la protection de sites naturels et l'énergie propre», selon la Maison Blanche.

Le tout alors qu'approche le premier anniversaire de la pièce maîtresse de son mandat : le «Inflation Reduction Act», promulgué le 16 août 2022, est un programme de gigantesques investissements dans la transition énergétique.

Joe Biden qualifie régulièrement le changement climatique de «menace existentielle», critiquant au passage celles et ceux qui, dans l'opposition républicaine, le mettent en doute.

Le choix de l'Arizona pour son déplacement n'est pas sans arrière-pensées électorales.

C'est indéniablement un État emblématique des défis posés par le changement climatique, entre températures extrêmes et sécheresse.

Mais l'Arizona promet aussi d'être l'une des terres électorales les plus disputées lors de la prochaine présidentielle, dans un peu plus d'un an.