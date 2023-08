Félicitations pour votre séparation Monsieur Trudeau!

En annonçant leur séparation il y a quelque jours, Sophie Grégoire et Justin Trudeau ont démontré aux Canadiennes, aux Canadiens et au monde entier que de se séparer, ce n’est pas la fin du monde.

Je n’ai jamais compris pourquoi dans notre société la séparation est souvent perçue comme un échec. Comme si cela brisait la famille quand des enfants sont impliqués, comme si tout ce qui avait été construit s’écroulait.

Je n’ai jamais été d’accord avec cela.

Moi, je félicite les gens de mon entourage qui se séparent.

La séparation, c’est souvent une bonne chose

Mes parents se sont séparés quand j’avais neuf ans et vous savez quoi? Je les remercie encore de l’avoir fait. Pas parce que mes parents se chicanaient lorsqu’ils étaient ensemble, mais bien parce qu’en se séparant, mes parents sont devenus plus heureux. Et rendue à l’âge adulte, je réalise qu’avoir des parents heureux, c’est une grande chance.

À tous ceux et celles qui jugent monsieur Trudeau et madame Grégoire, ou qui jugent les couples de leur entourage qui se séparent, j’aimerais rappeler que :

Ce n’est pas parce que tu es premier ministre ou que tu es la femme d’un premier ministre que tu es obligé d’endurer une relation insatisfaisante.

Ce n’est pas parce que tu as des enfants avec ton partenaire que tu es obligé de rester.

J’ai connu beaucoup d’enfants qui n’ont aucunement été traumatisés par la séparation de leurs parents. J’en ai même connu pour qui c’est leur préférence d’avoir des parents séparés, cela leur permet de passer plus de temps solo avec chacun de leurs parents.

Au lieu de dire «ah oui, je le savais que ça n’allait pas durer» ou encore «ils n’ont pas essayé fort fort», pourquoi on n’admirerait pas ces personnes qui voguent vers ce qui est le mieux pour elles?