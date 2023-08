La pluie interrompt le jeu à Montréal

Comme c’est trop souvent le cas depuis le début de l’été, la météo est venue gâcher la fête au début du premier tour de l’Omnium Banque Nationale.

On savait que ça serait une journée compliquée, comme celle de demain devrait aussi l’être si les prévisions se maintiennent.

Les précipitations ont commencé rapidement pour venir interrompre le jeu sur le court central dès le troisième jeu entre Victoria Azarenka et Magda Linette. Il n’était que 12h55.

La direction du tournoi avait décidé, dimanche, de devancer un peu sa séance de jour afin de pouvoir présenter le plus de matchs possible avant l’arrivée de la pluie, mais on a pu compléter que deux des cinq premiers matchs de la journée avant que les premières gouttes ne tombent

Getty Images via AFP

