«Le bodyguard»: plus de 50 000 billets vendus

La comédie musicale Le bodyguard, qui connaît un succès retentissant, vient tout juste de passer le cap des 50 000 billets vendus.

Elle aura également droit à ses premières supplémentaires d’ici la fin de l’année.

À l’affiche jusqu’au 13 août au Théâtre Capitole de Québec, l’adaptation pour la scène du film du même nom poursuivra son périple sur les planches à Trois-Rivières et à Gatineau en septembre, puis reviendra à Montréal en supplémentaires à l’Espace St-Denis du 23 novembre au 3 décembre prochains.

La comédie musicale, et inoubliable histoire d’amour, qui redonne vie aux chansons de Whitney Houston, met notamment en vedette Jennifer-Lee Dupuy et Frédérick De Grandpré. Ils incarnent respectivement la superstar Rachel Marron et son garde du corps, Frank Farmer.

Le spectacle sera présenté à l’Amphithéâtre Cogeco de Trois-Rivières, les 8 et 9 septembre, et au Théâtre du Casino du Lac-Leamy de Gatineau, du 28 septembre au 21 octobre.

Pour toutes les dates et pour l’achat de billets: lebodyguard.com.