Le nouveau gardien du Canadien Casey DeSmith cache un passé tumultueux

En faisant l’acquisition du gardien Casey DeSmith, dimanche, le club a ajouté à sa formation un athlète ayant connu une fin de parcours pour le moins abrupte à l’Université du New Hampshire, il y a une dizaine d’années. Son équipe l’avait alors suspendu.

L’histoire n’est pas simple et DeSmith a déjà mentionné que les faits réels ayant mis fin à son séjour au hockey universitaire diffèrent de ce qui a pu circuler. Alors âgé de 23 ans, DeSmith avait donc été accusé d’agression physique contre une femme à l’époque où il fréquentait l’Université. À la suite de son arrestation, il avait toutefois évité la prison, plaidant coupable à certains chefs d’accusation en échange d’une sentence réduite. On l’avait finalement jugé pour «conduite désordonnée». Le gardien avait été soumis à une probation et à des travaux communautaires. Il devait aussi se soumettre à un programme de sensibilisation à l’alcool et aux drogues.

• À lire aussi: Une instabilité dérangeante pour Jeff Petry

Même si les gestes reprochés remontent à une décennie, ce retour dans le passé est embarrassant pour l’organisation du CH, qui se remet à peine du scandale ayant suivi la sélection du défenseur Logan Mailloux au repêchage de 2021. Dans le cas de Mailloux, il avait été reconnu coupable d’avoir partagé des images à caractère sexuel prises lors d’un rapport avec une partenaire, en Suède.

Réhabilitation

La notion de réhabilitation a prévalu dans le dossier de Mailloux et cette même logique a évidemment pu s’appliquer à DeSmith. Malgré un certain succès devant le filet au New Hampshire, DeSmith avait raté la saison 2014-2015 en raison de sa suspension. La NCAA avait également refusé qu’il soit transféré à une autre université pour disputer une dernière campagne dans les rangs universitaires.

DeSmith n’a jamais été repêché par un club de la Ligue nationale de hockey. En juillet 2015, DeSmith passait chez les pros. Après un court séjour dans la ECHL, avec les Nailers de Wheeling, le gardien avait gagné ses galons en obtenant du succès avec les Penguins de Wilkes-Barre/Scranton, dans la Ligue américaine, à compter de 2016.

Congestion devant le filet

Rappelons que le CH a mis la main sur DeSmith dans un échange à trois clubs impliquant les Penguins de Pittsburgh et les Sharks de San Jose. En retour de Mike Hoffman et de Rem Pitlick, le CH a obtenu DeSmith, le vétéran défenseur Jeff Petry, l’attaquant Nathan Légaré de même qu’un choix de deuxième ronde au repêchage de 2025.

DeSmith compte 135 matchs d’expérience dans la LNH, dont un en séries éliminatoires. En 38 parties avec les Penguins, la saison dernière, il a maintenu un dossier de 15-16-4 et une moyenne de buts alloués de 3,17. À Montréal, DeSmith rejoint Jake Allen, Samuel Montembeault et Cayden Primeau parmi les principaux gardiens de l’organisation.