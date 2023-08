L’État de plus en plus à genoux devant l’entreprise privée

«La taxe imposée aux géants informatiques nuira au commerce.»

«La loi 96 sur la protection du français nuira à la bonne marche des affaires.»

«La loi 21 sur la laïcité nuira au marché de l’emploi.»

«Le retour du débat sur la souveraineté nuira à la recherche d’investissements.»

Coudonc, si les États ne peuvent plus légiférer sur rien, pourquoi on organise encore des élections?

Nommons des gens d’affaires à la tête de nos gouvernements, enlevons tous les irritants pouvant exaspérer les corporations, transformons tous nos ministères en succursales du supraministère de l’Économie, remplaçons nos fonctionnaires par des firmes-conseils privées, laissons le milieu des affaires dicter les politiques d’immigration et permettons aux multinationales d’agir à leur guise et de n’en faire qu’à leur tête!

Pourquoi fait-on encore semblant de croire à la politique si la politique n’a plus aucun pouvoir?

La droite est marxiste!

Non, je ne me présenterai pas pour Québec solidaire aux prochaines élections!

Mais si je penche plus à droite qu’à gauche, il y a quand même une maudite limite à faire des salamalecs devant le monde des affaires!

C’est bien beau, le libre marché, mais les nations ont encore le droit de se gérer comme elles veulent, non?

Finalement, quand on y pense, la droite est plus marxiste que les anciens marxistes des années 70.

Comme le père du Capital, les tenants de la droite analysent tout du point de vue de l’économie.

Les politiques linguistiques, les politiques culturelles, les politiques en matière de radiodiffusion, les politiques en matière d’immigration, tout doit recevoir l’approbation et la bénédiction du supraministère de l’Économie.

La loi 21 nous fera perdre des travailleurs!

La loi 96 fera fuir les investisseurs!

Il faut ouvrir les vannes de l’immigration pour tirer les salaires des travailleurs vers le bas et faire en sorte que les employeurs aient de nouveau le gros bout du bâton!

Un équilibre rompu

Tout, dans la vie, est une question d’équilibre.

Ça prend des jeunes qui veulent tout changer et des vieux qui ne veulent rien changer.

Le ying et le yang.

Autant il faut se méfier des gens qui veulent un État omniprésent et omnipotent, qui s’immisce dans toutes les sphères de la société, autant il faut s’inquiéter des gens qui rêvent d’un État famélique et squelettique qui ne s’occupe que du ramassage des ordures et du pelletage de la neige.

L’entreprise privée nous protège de la boulimie de l’État. Et l’État nous protège de la gourmandise de l’entreprise privée.

Ces deux corps se surveillent l’un l’autre.

Or, depuis quelque temps, cet équilibre précaire est rompu.

Il y a les wokes qui rêvent d’un État qui surveillerait la moindre de nos pensées.

Et les libertariens qui vouent un culte à l’entreprise privée et qui croient que le monde serait mieux géré si Mark Zuckerberg ou Elon Musk était élu président de la planète.

Je suis peut-être vieux jeu, le produit de l’époque qui m’a vu naître, mais je crois encore aux vertus de la social-démocratie.

Et je suis sûr que je ne suis pas le seul.