LNH: Tom Wilson n’a pas aimé être au cœur des rumeurs

Tom Wilson est un homme soulagé de savoir qu’il sera un membre des Capitals de Washington pour encore plusieurs années.

La semaine dernière, l’attaquant a paraphé une prolongation de contrat de sept ans qui lui permettra de toucher 6,5 millions $ annuellement. L’entente qui s’amorcera en 2024-2025 comprend une clause valide jusqu’en 2027-2028 lui permettant de dresser une liste de 15 villes où il ne souhaite pas être échangé. Il pourra remettre une liste de 10 équipes pour les trois dernières années de son pacte.

• À lire aussi: Jeff Petry: quelques raisons donnant le goût de sourire à son retour avec le Canadien

• À lire aussi: Quinton Byfield n’est pas trop inquiet

Cet aspect de son contrat semble être très important pour celui qui n’a pas aimé l’expérience de voir son nom être associé aux rumeurs de transactions dans les derniers mois.

«À quelques reprises, j’ai texté mon agent pour lui demander ce qui se passait, a raconté Wilson lundi, lors d’une conférence de presse qu’il a tenue en compagnie du directeur général Brian MacLellan. Il a été en mesure de parler avec Brian et il m’a rassuré. C’est comique quand ce truc commence à tourbillonner.»

Le hockeyeur de 29 ans a été surpris de la réaction des partisans des Capitals et de ceux des autres équipes

«Bizarre, c’est le mot que j’utiliserais, a-t-il dit. Ça fait partie du sport, c’est l’industrie. Il y a beaucoup d'autres équipes qui ont des partisans passionnés et compétitifs. Il y a des rivalités. C'est ce qui est génial avec le hockey. C'est bizarre quand ce genre de choses commence à se produire, vous essayez de ne pas trop le regarder, mais ça peut être drôle.»

«Il y a beaucoup d'opinions différentes qui s'expriment maintenant avec les médias sociaux et ça peut évidemment s'emballer un peu, mais je suis content que ça ne soit pas aller trop loin avant que nous en soyons venus à une entente.»

Un futur capitaine?

Wilson a aussi longuement parlé de l’importance pour lui d’être l’un des leaders des «Caps» pour les années à venir et d’en apprendre le plus possible de l’actuel capitaine du club, Alex Ovechkin.

«Il est incroyable avec moi et c’est un super leader. Il m’a pris sous son aile. Nous avons eu plusieurs conversations depuis quatre ou cinq ans sur ce que ça veut dire d’être un leader. Il m’en a souvent parlé. Ça démontre quel genre d’homme il est et comment il s’intéresse à ses coéquipiers. J’essaye juste d’en apprendre le plus possible de lui.»

Le célèbre numéro 8 des Capitals détient une entente valide jusqu’à la conclusion de la saison 2025-2026. Sur les réseaux sociaux, plusieurs partisans du club de la capitale américaine ont évoqué la possibilité que Wilson succède à «Ovi» comme capitaine quand l’heure du chant du cygne viendra pour le Russe de 37 ans.