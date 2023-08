NFL : Ja’Marr Chase ne veut pas que Joe Burrow joue le premier match

Le receveur de passes des Bengals de Cincinnati Ja’Marr Chase persiste et signe : il ne veut pas voir le quart-arrière Joe Burrow en uniforme pour le premier match de l’équipe s’il n’est pas à 100 %.

Le pivot de 26 ans se remet présentement d’une blessure au mollet droit subie le 27 juillet lors d’un entraînement.

Vendredi dernier, Chase a fait réagir quand il a affirmé qu’il ne voulait pas voir son coéquipier sur le terrain le 10 septembre, lorsque les Bengals visiteront les Browns à Cleveland. Le joueur-vedette a précisé sa pensée deux jours plus tard.

«Je veux simplement qu’il soit à 100 %, a-t-il dit dimanche, lui dont les propos ont été rapportés par le journal "New York Post". Je ne veux pas qu’il se dépêche de revenir. Je ne veux pas que personne ne lui dise qu’il doit absolument revenir à un certain moment. Je veux qu’il soit en santé.»

«Nous allons être corrects s’il est avec nous pour la fin de la saison. Nous nous concentrons sur le long terme, pas sur le court. Nous essayons de gagner. Tant qu’il est là au moment de l'année où nous avons besoin de lui, tout ira bien», a ajouté Chase.

Le choix de première ronde (cinquième au total) des Bengals au repêchage de 2021 parle par expérience. L’an dernier, il a décidé de prendre une semaine de plus pour complètement récupérer d’une blessure à la hanche.

«Je me suis donné un match supplémentaire pour guérir, a-t-il affirmé. Je n'ai rien précipité. Je me suis assuré d'être prêt à revenir, même si je me sentais bien la semaine précédente. Je leur ai juste dit que je ne voulais pas jouer.»

Les Bengals sont l’une des équipes favorites pour se rendre au Super Bowl en 2023. Le club de Cincinnati a atteint l’ultime match d’une campagne en 2021 et a participé à la finale de l’Association américaine en 2022.