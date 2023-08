NFL : Roger Goodell a la mémoire courte avec Deshaun Watson

Le commissaire de la NFL, Roger Goodell, a-t-il oublié qu’il avait qualifié le quart-arrière Deshaun Watson de «prédateur» il y a un an à peine?

La semaine dernière, le grand manitou du circuit semblait pourtant très heureux de croiser le pivot et lui a même fait l’accolade. Le moment entre les deux hommes a été filmé et partagé sur les réseaux sociaux.

Le geste a été décrié par plusieurs, dont le chroniqueur du quotidien «USA Today» Mike Freeman dans son papier de dimanche.

«La vidéo est assez dégoûtante. C’est dur de croire que la vidéo est vraie, mais elle l’est et c’est dégueulasse, tellement dégueulasse», a-t-il notamment écrit.

Deshaun Watson gets a nice greeting from NFL Commissioner Roger Goodell. #Browns pic.twitter.com/4dIMvseP4R — Hayden Grove (@H_Grove) August 3, 2023

L’an dernier, Watson a été suspendu pour 11 parties par la NFL pour avoir violé la politique de conduite de la NFL. Le quart-arrière a reçu cette sanction après avoir posé des gestes de nature sexuelle inappropriés auprès de 24 femmes lors de séances de massage. Il s’est d’ailleurs entendu hors-cour avec 23 des 24 plaignantes.

Initialement, l’athlète avait été suspendu pour six matchs après le dépôt d’un rapport émis par la responsable de la discipline, Sue L. Robinson. Goodell avait cependant porté la décision en appel et bonifié la sanction contre le footballeur, en plus de lui imposer une amende de 5 millions $.

«Nous avons vu les preuves. [Robinson] a été très clair sur la preuve et nous devons faire respecter la preuve. Il y a eu de multiples violations, elles étaient flagrantes et c’était un comportement prédateur», avait déclaré Goodell à l’époque.

Gros contrat

Les faits reprochés à Watson se sont déroulés lorsqu’il était un membre de Texans de Houston. Cela n’a pas empêché les Browns de faire son acquisition à fort prix et de lui offrir une prolongation de contrat de cinq ans, d’une valeur de 230 millions $.

Watson a par ailleurs toujours clamé n'avoir rien à se reprocher.

«J'ai toujours défendu mon innocence et j'ai toujours dit que je n'avais jamais agressé qui que ce soit ou manqué de respect à qui que ce soit. Je continue à défendre cela, avait-il affirmé l'année dernière. Mais en même temps, je dois continuer d’avancer dans ma vie et dans ma carrière.»