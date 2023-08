Omnium Banque Nationale de Montréal: la pandémie a retardé le projet d’un toit au stade IGA

Chaque été, le sujet refait surface, surtout les jours de pluie. À quand un toit sur le court central du stade IGA?

• À lire aussi: Le jeu reprend et est à nouveau suspendu à Montréal

• À lire aussi: Cet ancien Canadien est au Stade IGA

• À lire aussi: Omnium Banque Nationale de Toronto: le Québécois Alexis Galarneau frôle l'exploit

Et avant même le début du tournoi, la nouvelle directrice de l’Omnium Banque Nationale de Montréal a dû répondre à cette question.

«Avant la pandémie, on se rapprochait, je pense, d’être capable de concrétiser le projet d’un toit rétractable», a avancé Valérie Tétreault lors d’une entrevue avec Le Journal la semaine dernière.

«J’étais convaincue que ce serait le dernier lègue d’Eugène [Lapierre, son prédécesseur] avant qu’il tire sa révérence et finalement est arrivé la COVID-19 et ç’a changé la donne.»

Le projet a donc été mis un peu sur la glace, l’organisation de l’événement devant se remettre financièrement d’un été sans compétition, en 2020, et d’un autre avec un nombre de spectateurs restreints en raison des mesures sanitaires, l’année suivante.

Écoutez Jessica Lapinski, journaliste sportive et cheffe de pupitre au Journal de Québec au micro de Jean-François Baril via QUB radio :

La chaleur aussi

Lapierre a d’ailleurs expliqué lundi en conférence de presse que l’organisation «était sur le point d’avoir des sous publics» avant la pandémie.

«[Après], on a renégocié des ententes de 30 ans avec l’ATP, la WTA et la Ville de Montréal, a enchaîné l’ancien grand manitou du tournoi de tennis de la métropole québécoise. Mais on voit ce qui se produit avec les changements climatiques. Il n’y a pas que la pluie, il y a aussi la chaleur. Est-ce que les gens vont aller voir des matchs à 40 degrés [Celsius]? Je ne pense pas.»

Une grande rénovation?

Sur sa planche à dessin, Tétreault a certainement l’idée de couvrir le court central afin de ne pas accumuler trop de retard dans l’horaire des matchs, mais ce ne sera pas à court terme. Les spectateurs et les joueurs devront s’y faire.

«Notre stade est vieillissant, il date de 1996, a rappelé la jeune directrice de 35 ans. On a gardé la partie en demi-lune de l’ancien stade de baseball. Ça fait partie de notre signature et tout le monde apprécie notre beau stade.»

«Mais au-delà de penser seulement au toit rétractable, il faut aussi penser au stade dans son entièreté et avoir une vision à long terme. Plutôt que de seulement penser à mettre un toit rétractable, qu’est-ce qu’on fait avec notre stade d’ici 30 ans par exemple?» se questionne Tétreault.

L’ancienne joueuse de tennis n’a pas la réponse, mais la réflexion est lancée.

-Avec la collaboration de Dave Lévesque