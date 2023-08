Omnium Banque Nationale de Toronto: le Québécois Alexis Galarneau frôle l'exploit

TORONTO | Alexis Galarneau est passé tout près de signer la plus importante victoire de sa carrière, lundi au premier tour de l'Omnium Banque Nationale de Toronto, mais le Québécois s'est finalement avoué vaincu devant le 22e joueur au monde, l'Argentin Francisco Cerundolo, 6-2, 4-6 et 6-4.

Le Lavallois, invité des organisateurs, semblait pourtant avoir tout fait. Spectaculaire par moment, visant les lignes et variant habilement le jeu, le 192e mondial semblait avoir l'Argentin dans les câbles, à 3-1 dans la manche ultime.

Photo Getty Images via AFP

Cerundolo ne connaît toutefois pas de bons moments sur le circuit récemment pour rien.

Il l'a prouvé une fois de plus quand il a réalisé deux bris consécutifs dans ce troisième set, brisant du même coup les espoirs de Galarneau de remporter une première victoire dans le tableau principal d'un événement de la série Masters 1000.

Alexis le «showman»

Galarneau a eu des allures de «showman» dès le premier jeu de la rencontre.

Le Québécois de 24 ans, sorti des rangs universitaires américains il y a deux ans, ne semblait pas intimider par l'importance du moment, un peu comme ce fut le cas l'an dernier à Montréal, quand il avait baissé pavillon en deux manches serrées devant le Bulgare Grigor Dimitrov, alors 19e raquette mondiale.

Photo Getty Images via AFP

Mais l'Argentin a rapidement commencé à mettre de la pression sur son adversaire, notamment en s'amenant au filet. Si bien qu'il est creusé une avance quasi insurmontable de 5-1.

Alexis ne s'est toutefois pas laissé abattre. Devant un public plutôt tranquille, malgré la présence d'un favori local sur le terrain, il a commencé par remporter son jeu au service. Puis, au deuxième set, Galarneau a réussi deux bris, dont un à 5-4, qu'il a célébré un frappant sa poitrine avec son poing.

Le Québécois a d'ailleurs remporté cinq jeux de suite devant le membre du top 30. Mais le momentum a fini par changer de côté, et c'est Galarneau qui a recommencé à être plus erratique, laissant filer sa belle avance... et le match.

Plus de détails suivront.