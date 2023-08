Paris sportifs: les meilleures offres de mardi sur Mise-o-jeu +

Voici trois offres de paris sportifs disponibles sur le site Mise-o-jeu + pour la journée du mardi 8 août qui valent le détour.

Tennis : Félix Auger-Aliassime c. Max Purcell

Photo Getty Images via AFP

Mardi, ce sera l’entrée en scène de la plupart des joueurs canadiens du tableau principal à l’Omnium Banque Nationale. Du côté de Toronto, Félix Auger-Aliassime tentera de remporter un premier duel cet été. Depuis sa victoire au premier tour à Lyon, le 24 mai, le Québécois a été éliminé d’entrée à Roland-Garros, Wimbledon et Washington, D.C. Le tennisman de 22 ans a besoin de l’emporter, et il a joué de chance en obtenant ce duel contre un joueur issu des qualifications. Purcell se plait à éliminer des Canadiens jusqu’à maintenant, puisqu’il a mis fin aux parcours de Peter Polansky et Brayden Schnur. Dans un tableau principal, l’Australien n’a pas gagné depuis les Internationaux de France. Qui brisera sa mauvaise séquence en premier?

Prédiction : Victoire de Félix Auger-Aliassime – 1,33

Tennis : Leylah Fernandez c. Peyton Stearns

Getty Images via AFP

Comme Auger-Aliassime, Fernandez a hérité d’une joueuse qui a dû passer par les qualifications, au premier tour à Montréal. La Lavalloise a connu une bonne dernière semaine dans la capitale américaine en atteignant les huitièmes de finale après être passée par les deux tours qualificatifs. La puissante Maria Sakkari l’a vaincue, mais elle a montré de belles choses. Stearns est une joueuse de 21 ans qui pointe au 57e rang du classement de la WTA, alors que Fernandez est 81e. Néanmoins, la favorite locale est aussi la préférée des preneurs aux livres, elle qui pourrait profiter de l’énergie de la foule pour regagner du poil de la bête. Elle a une défaite contre l’Américaine, en mai, à venger.

Prédiction : Victoire de Leylah Fernandez – 1,65

Soccer : France c. Maroc

AFP

Pour la deuxième fois en moins d’un an, la France et le Maroc s’affronteront dans une phase éliminatoire de la Coupe du monde de soccer, dans un duel toujours très attendu. Chez les hommes, au Qatar, les «Bleus» l’avaient emporté 2 à 0 en demi-finale, mettant fin au parcours de rêve des Marocains. Une fois de plus, ces derniers seront négligés du côté féminin. Les «Lionnes de l’Atlas» ont signé deux victoires de 1 à 0 en phase de groupes contre la Corée du Sud et la Colombie, mais ont plié 6 à 0 devant l’Allemagne. Face à d’autres géantes de cette compétition, il est difficile de donner cher de leur peau. Les Françaises ont aussi marqué six buts contre le Panama, mercredi dernier.

Prédiction : Total de buts plus de 4,5 – 3,75