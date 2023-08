Québec solidaire: le parti devrait mieux soutenir les femmes, croit Émilise Lessard-Therrien

Québec solidaire devrait accompagner les femmes qui portent les couleurs du parti plus qu’une fois aux quatre ans, selon Émilise Lessard-Therrien, qui attend des gestes concrets de la part de sa formation politique.

• À lire aussi: Québec solidaire: Ruba Ghazal propose de réserver les futures circonscriptions gagnables aux femmes

• À lire aussi: Quand la base de QS envoie paître la direction du parti

• À lire aussi: Québec solidaire: Olivier Bolduc cause la surprise dans Jean-Talon

«Il y a un travail de réflexion à faire au niveau du parti pour que quand quelqu’un décide de porter les couleurs de QS, on ne fait pas juste appel à lui ou à elle aux quatre ans», a lancé la candidate au poste de co-porte-parole de Québec solidaire, en entrevue avec l’Agence QMI.

Dimanche, les militants du parti ont choisi un homme, Olivier Bolduc, pour les représenter lors de l’élection partielle dans Jean-Talon, contre la volonté de l’exécutif national qui les avait invités «fortement» à favoriser une candidature féminine, alors que le caucus solidaire est présentement composé de 8 hommes et de 4 femmes.

«À l’aise» avec le fait que M. Bolduc représente le parti dans Jean-Talon comme il l’a déjà fait à deux reprises, Émilise Lessard-Therrien n’en partage pas moins «la déception qui est vécue par rapport au fait que ce n’est pas une femme qui porte les couleurs de QS dans Jean-Talon».

Réflexion

Pour elle, ce résultat est le signe que QS doit «poursuivre la réflexion» sur la place des femmes dans ses rangs s’il veut éventuellement atteindre ses objectifs de parité.

Plus précisément, le parti devra trouver des moyens de «mieux accompagner les femmes entre deux élections», car il est plus difficile pour elles de poursuivre leur engagement politique en raison de la «charge mentale, des enfants, de la maison, et de l’organisation familiale».

À son avis, plusieurs femmes impliquées au parti considèrent que ce qui est fait à l’heure actuelle ne suffit pas. Elle espère par conséquent que le résultat dans Jean-Talon «mettra de la pression» pour que des «gestes concrets» soient posés.

Mécontentement

Mais les femmes ne sont pas les seules à ressentir de l’insatisfaction au sein de QS. Au contraire, des militants n’ont pas digéré la conduite de l’exécutif national du parti dans la course dans Jean-Talon, jugeant l’appel à appuyer une candidate «inapproprié» et «antidémocratique».

Un militant de la région de Montréal s’en est d’ailleurs plaint au parti et même à Élection Québec, dans des courriels consultés par l’Agence QMI.

Questionnée sur le déroulement de l’investiture dans Jean-Talon, une autre candidate pour succéder à Manon Massé, Christine Labrie, a fait valoir que la course s’est déroulée dans les règles de l’art.

«Le parti a mis en œuvre un mandat qui a été adopté par les membres au conseil national dans les derniers mois. Après ça, les membres de la circonscription ont fait leur choix», a-t-elle dit.

Enfin, ni Émilise Lessard Therrien, ni Christine Labrie ne sont d’avis que des femmes devraient s’empêcher de se présenter pour être candidat de Québec solidaire aux élections.

«Si une personne considère qu’elle serait la mieux placée pour représenter une circonscription, elle devrait avoir le loisir de se présenter à l’investiture», a dit la députée de Sherbrooke.