Trump peut espérer éviter la prison et gagner ses procès

La semaine dernière, j’affirmais ne pas être prêt à parier sur une victoire de Trump pour la présidentielle 2024 même s’il a encore de minces chances d’y parvenir. Je ne parierais pas plus cette semaine sur les chances que Donald Trump soit un homme libre au terme de la série de procès qu’il doit affronter.

La stratégie évidente

Les avocats de l’ancien président ont déjà montré leurs couleurs et ils ont tenté d’obtenir des délais dans les procédures. Même si leurs requêtes n’ont guère obtenu de succès, on va les multiplier.

Non seulement des délais permettent à Donald Trump de continuer à jouer les martyrs devant ses partisans, mais en cas de victoire en novembre 2024, il pourrait reprendre le contrôle du département de la Justice (abandon des accusations?) et même envisager, du jamais vu, de s’accorder un pardon présidentiel.

Utiliser tous les moyens pour étirer les procédures est cependant loin de garantir une victoire. Avec trois procès, et potentiellement un autre en Géorgie, le prédécesseur de Joe Biden doit espérer se retrouver devant trois juges qui le laisseront manœuvrer ainsi.

Trump croit miser sur une juge plus sensible à ses arguments dans le dossier des documents secrets, mais c’est beaucoup moins évident dans les dossiers de New York et, surtout, de Washington.

Autre écueil sur la route du meneur républicain, il est fort possible qu’il soit reconnu coupable dans au moins un procès avant l’élection présidentielle.

Comme nous ne savons pas encore quel procès démarrera en premier, il est possible qu’on y aille par ordre d’importance de l’accusation. C’est donc le procès pour son rôle dans l’assaut du 6 janvier qui lancerait le bal. Si tel est cas, il est cuit.

Un appel à la Cour suprême

Quelques sites américains avançaient l’idée que Donald Trump puisse en appeler des jugements devant la Cour suprême.

Encore ici, nous sommes devant une situation inédite. Nous ne savons pas encore de quels chefs il sera reconnu coupable et rien ne certifie que le plus haut tribunal accepterait de se prononcer ou que, le cas échéant, il favorise Trump. On peut également prévoir que la Cour suprême ne se prononcerait que bien après la fin de l’élection.

Un juré MAGA

Pour des procès qui se décideront devant jury, la poursuite doit miser sur une décision unanime des jurés. Trump n’a besoin ici que d’un seul ou d’une seule juré(e) qui s’oppose pour entraîner l’annulation du procès.

On peut penser que la poursuite sera particulièrement prudente lors de la sélection du jury, mais il est impossible de s’assurer qu’on écarte tous les partisans de Donald Trump.

Si vous misez sur l’ensemble des procédures, vos chances de gagner sont supérieures si vous pariez sur deux condamnations (Washington et Géorgie). Vous avez le goût du risque? Allez-y pour trois (Floride et documents secrets). Si vous avez trop d’argent, soyez MAGA jusqu’au bout!