Un septuagénaire arrêté après un délit de fuite

Un automobiliste de 71 ans a été arrêté, vendredi dernier, alors qu’il venait de prendre la fuite après avoir percuté une cycliste de 12 ans sur la route 117, à Val-David, près de la montée Trudeau.

La Sûreté du Québec (SQ) en a fait l’annonce lundi dans un communiqué.

Le 4 août dernier, vers 15 h, la victime circulait en bordure de la route lorsqu’elle a été heurtée par un véhicule. Elle a été projetée de l’autre côté du garde-fou qui longe la route. La vie de l’adolescente n’était pas en danger, mais elle a tout de même dû être transportée par ambulance à l’hôpital pour des blessures à une jambe et à la tête.

L’homme de 71 ans ne s’est pas arrêté après l’impact. Les informations recueillies par les policiers ont ensuite permis l’arrestation de l’homme de Val-David. Il a rencontré les policiers.

Selon la SQ, le dossier sera soumis au Directeur des poursuites criminelles et pénales pour étude et le suspect pourrait devoir faire face à des accusations de conduite dangereuse et de délit de fuite.