Une firme avait recommandé le démantèlement du pont Touzel en 2020

La firme WSP avait recommandé au ministère des Transports de démanteler le pont Touzel en 2020, en plus de proposer trois trajets alternatifs pour la route 138. Trois ans plus tard, aucun nouveau tracé n'a encore été sélectionné, a appris TVA Nouvelles.

Enrochement effondré, garde-fous renversés et roches sur la chaussée; la route 138 a subi les assauts de la mer au cours des dernières années à l’embouchure de la rivière Sheldrake.

De tels événements météorologiques entraînent «un risque élevé pour la sécurité routière en raison du niveau de submersion observé et de la capacité érosive du secteur», selon une présentation de la firme WSP datant de juillet 2020.

Des solutions «durables»

En 2018, le ministère des Transports (MTQ) a confié à la firme WSP le mandat d’analyser des solutions «durables» au problème de l’érosion et de la submersion de la route 138 dans le secteur.

Daté de septembre 2020, le rapport final de la firme retient comme solutions trois nouveaux tracés de la route 138, lesquels impliquent tous le démantèlement du pont Touzel.

Le premier scénario est de créer un pont de 1.1 km de long tout juste au nord de l’actuel pont Touzel.

La deuxième solution implique un détour de plus de 2 kilomètres et demi au nord, avec un pont d’un demi-kilomètre.

La troisième solution propose un détour de 5 kilomètres et demi au nord de Sheldrake, le village serait ainsi relié à la route 138 par une route secondaire.

Toujours aucun tracé retenu

Trois ans après le rapport final de WSP, le ministère des Transports n’a toujours pas sélectionné un tracé alternatif pour la route 138 dans le secteur de Sheldrake.

«Les projets routiers, on ne peut pas les devancer. On ne peut pas skipper des étapes. Quand on a présenté les solutions aux citoyens, on en a présenté quelques-unes, mais il n’y avait pas encore consensus. C’est certain que les citoyens doivent être impliqués dans la solution», explique la conseillère en communication au ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec, Caroline Rondeau.

Le maire du village veut «l’heure juste»

Le maire de Rivière-au-Tonnerre, une municipalité qui regroupe le secteur de Sheldrake, affirme que les citoyens de son village auraient été en accord avec les solutions 1 et 2, soit celles qui font en sorte que la route 138 passe toujours dans le village.

Jacques Bernier craint que le ministère ne préfère la troisième solution, qui transférerait la responsabilité de la rue principale du ministère vers la municipalité.

«On ne voulait pas qu’il y ait des frais de plus pour la municipalité si la 138 changeait de place. La route 138, présentement, est déneigée l’hiver [par le ministère des Transports du Québec], et il y a le dossier de l’érosion dont le MTQ était supposé s'occuper, mais n’auront plus à le faire, ça ne leur appartiendra plus», fait-il valoir.

«On demande qu’ils viennent nous rencontrer pour nous donner l’heure juste, pas deux ans et trois ans plus tard», lance Jacques Bernier, affirmant qu’il n’a pas eu de nouvelles du ministère depuis la consultation de 2021.

Le ministère des Transports refuse de commenter les solutions de contournement de la route 138.

TVA Nouvelles a demandé à un juge de la Commission d’accès à l’information de rendre publiques les estimations des coûts pour chacune des solutions retenues par WSP.

Une demande refusée en mai dernier pour réduire les risques de collusion lors d’un éventuel appel d’offres.