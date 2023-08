Une mauvaise idée: il espérait que cette morsure d’araignée le transforme en Spider-Man

Un enfant de huit ans, en Bolivie, a joué le tout pour le tout en laissant une Veuve noire lui mordre la main. Mais, plutôt que de lui permettre d’escalader les plus hauts gratte-ciel, cette initiative l’a envoyé directement à l’hôpital.

Heureusement, le jeune homme est hors de danger et sa convalescence s’est très bien déroulée.

Selon ce que rapporte l’agence espagnole EFE, le bambin était activement à la recherche d’araignées, lorsqu’il a soulevé une roche sous laquelle se trouvait la créature reconnaissable par son armure noire ornée de marques rouges.

Espérant être voué au même destin que Spider-Man, son superhéros favori, le jeune homme s’est emparé de l’arachnide et l’a laissé lui infliger une morsure à la main.

C’est probablement à son grand désarroi qu’il a réalisé que, contrairement à son idole Peter Parker, la Veuve noire qu’il l’a blessé n’était pas radioactive, mais venimeuse.

C’est en retournant à la maison après son expérimentation que l’enfant a commencé à ressentir les symptômes de la morsure. Un antivenin a pu lui être administré avant que la situation ne s’aggrave.

Ce n’est pas la première fois qu’un jeune bolivien tente de suivre les traces de l’homme-araignée; en 2020, trois garçons ont tenté le même coup de circuit avec une Veuve noire comme véhicule pour leurs superpouvoirs.

Les enfants et les personnes âgées sont les plus vulnérables aux effets d’une telle morsure, qui peut causer la nausée, de la fièvre extrême, et dans certains cas, la mort.