Une vedette de YouTube chez les pompiers

Photos fournies par Ville de Lévis

Une équipe du Service de la sécurité incendie de la Ville de Lévis a fait vivre une expérience hors du commun à Delphine Giuliano (alias Denyzee), une incursion de 24 heures à l’intérieur d’une caserne de pompiers. Première femme francophone à avoir atteint le million d’abonnés sur YouTube au Canada, Denyzee a pu participer aux interventions des membres de la caserne 5 (photo) en toute sécurité, en plus de se former aux rudiments de ce métier d’intérêt. L’influenceuse a eu l’occasion de revêtir l’habit de combat d’incendie, le fameux « bunker suit », d’apprendre à affronter sa peur des hauteurs à bord d’une échelle aérienne et même de réaliser un sauvetage hors route. Les deux épisodes d’une durée d’une vingtaine de minutes, qui comptent déjà plus de 200 000 visionnements, sont disponibles en ligne sur les comptes de médias sociaux de Denyzee. C’est de la propre initiative de la créatrice de contenu que la collaboration, réalisée gracieusement, a eu lieu et la Ville de Lévis a répondu favorablement à son projet. Composé de 184 membres et de six casernes, le Service de la sécurité incendie de Lévis veille sur la population en intervenant plus de 7000 fois annuellement lors de sinistres ou de situations d’urgences de toutes sortes.

Anniversaires

Photo fournie par TVA

Jean-Charles Lajoie (photo), animateur sportif et figure de proue de la chaîne TVA Sports avec son émission JiC, 52 ans... Sidney Crosby, joueur de centre de la LNH (Pittsburgh), 36 ans... Jonathan Bernier, gardien de but de la LNH (Devils du New Jersey), 35 ans... Charlize Theron, actrice américaine née en Afrique du Sud, 48 ans... Bruno Pelletier, chanteur québécois, 61 ans... David Duchovny, acteur américain de télé et de cinéma, 63 ans.

Disparus

Photo d’archives, Agence QMI

Le 7 août 2022 : Bill Graham (photo), 83 ans, homme politique canadien, député (1993-2007) tour à tour des circonscriptions de Rosedale, de Toronto-Centre–Rosedale et de Toronto-Centre, ministre de la Défense nationale (2004-2006) et des Affaires étrangères (2002-2004)... 2021 : Dennis Thomas, 70 ans, saxophoniste et membre fondateur du groupe de soul-funk Kool & the Gang... 2020 : Alain Delorme, 70 ans, chanteur français (Romantique avec toi)... 2019 : Yves Roby, 80 ans, professeur au département d’histoire de l’Université Laval, écrivain et historien québécois... 2018 : Stan Mikita, 78 ans, ancien joueur-vedette des Blackhawks de Chicago originaire de la Slovaquie, qui a disputé 22 saisons avec l’équipe entre 1958 et 1980... 2018 : John Ciaccia, 85 ans, ancien ministre libéral actif en politique québécoise pendant plus de 25 ans (1973-1998)... 2015 : Fernand Gosselin,73 ans, sculpteur sur bois... 2013 : Hélène Loiselle, 85 ans, actrice et comédienne québécoise... 2013 : Eva Roy, 86 ans, mère de l’ex-mairesse de Lévis, Danielle Roy-Marinelli... 2013 : Paul Mercier, 89 ans, ancien député du Bloc Québécois (1993-2000)... 2005 : Peter Jennings, 66 ans, présentateur de nouvelles au réseau ABC... 2003 : Gaétan Bacon, 58 ans, animateur de radio et policier... 1957 : Oliver Hardy, 65 ans, du célèbre duo Laurel et Hardy.