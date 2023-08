Au Québec, la maltraitance ne prend pas de vacances

On a beau être en plein été, les histoires révoltantes de maltraitance de personnes aînées ou handicapées ne prennent pas de vacances au Québec. Lundi matin, deux récits désespérants comme tous les autres.

Le Journal rapportait que Mireille Éthier, 92 ans, serait «décédée tragiquement après avoir chuté et s’être étouffée en mangeant» au CHSLD du Boisé Sainte-Thérèse, pourtant mis sous tutelle par Québec.

Selon sa belle-fille, indignée et bouleversée, Mme Éthier serait morte «par négligence du gouvernement. Des soins humains, elle n’en a pas eu».

Le même jour, Radio-Canada rapportait des cas graves et répétés de maltraitance à la Résidence Louise-Vachon de Laval, où vivent 42 personnes déficientes intellectuelles ou autistes lourdement handicapées. Des employés auraient frappé des résidents, crié après, menacé, etc. L’enfer sur terre, quoi.

Malgré des «plans d’action» du CISSS de Laval et le bla-bla technocratique habituel, ça durait depuis des années. Résultat: Me Patrick Martin-Ménard prépare une demande d’autorisation pour une action collective contre le CISSS de Laval pour «maltraitance systémique, abus physiques et verbaux constants et soins et services inadéquats».

Confirmant l’incapacité encore trop souvent observée des bureaucraties internes des CIUSSS et CISSS à s’acquitter de leur mission centrale de prendre soin des plus vulnérables, on apprend que le CISSS de Laval a même dû embaucher des «consultants».

Le public appelle le privé

150 (!) recommandations ont été faites pour mettre fin à la «maltraitance et la négligence» à la Résidence Louise-Vachon. Ce qui donne la pleine mesure des multiples drames humains vécus en ses murs.

Idem pour le Boisé Sainte-Thérèse. Sous le CISSS des Laurentides, une firme privée a dû être «embauchée afin de revoir l’ensemble des mesures de sécurité de l’établissement».

Bref, le réseau public, peinant à protéger ses usagers les plus fragiles, appelle le privé à la rescousse pour qu’il lui dise comment faire. C’est le monde à l’envers.

Que se passe-t-il donc au Québec? Malgré l’adoption d’une loi majeure en 2022 «contre la maltraitance envers les aînés et toute autre personne majeure en situation de vulnérabilité», les plus fragiles d’entre nous sont encore nombreux à tomber dans les limbes d’un système habitué depuis trop longtemps, tous gouvernements confondus, à les oublier.

Déshumanisation sourde

Cette déshumanisation sourde du réseau de la santé n’est malheureusement pas une lubie. Depuis la mort atroce durant la pandémie de milliers de femmes et d’hommes vulnérables dans des ressources d’hébergement québécoises, privées ou publiques, n’aurions-nous pas appris l’essentiel?

Soit que notre réseau de santé, de son sommet politique jusqu’aux préposés aux bénéficiaires en passant par les méga-CIUSSS, doit tout d’abord réapprendre à prendre soin des gens avec humanité.

Prendre soin. Ces deux mots ne sont pas anodins. Ils commandent une approche véritablement compatissante et agissante vis-à-vis de ses prochains les plus vulnérables.

Si le réseau public n’y réussit pas, comment diable penser que le privé, dont le but ultime est le profit, le fera à sa place?

Bien au-delà de leurs tableaux de bord ultra-songés, si les décideurs ne redécouvrent pas l’humain – patient, résident, usager, enfant ou adulte – comme étant la vraie finalité du réseau, on risque fort de finir cuits comme des petits poulets rôtis.