àVélo pulvérise les prévisions du RTC avec plus de 350 000 déplacements à la mi-saison

L’utilisation d’àVélo, le service de vélopartage à assistance électrique du Réseau de transport de la Capitale (RTC), atteint un nouveau sommet alors que plus de 350 000 déplacements ont été réalisés depuis le 1er mai.

La société de transport en commun voulait se rendre à cette marque avant la fin de la troisième saison, qui se termine le 31 octobre.

C’est donc dire que l’objectif a été dépassé près de trois mois plus tôt que prévu, à la mi-saison. Le réseau compte actuellement 74 stations et 780 vélos.

Depuis son lancement en juillet 2021, le système de vélos en libre-service connaît une croissance exponentielle.

À titre de comparaison, àVélo a connu 185 200 déplacements lors de sa saison précédente en 2022, avec 40 stations et 400 vélos disponibles. Le service comptait alors 13 800 clients.

Stevens LeBlanc/JOURNAL DE QUEBEC

«Atteindre l’objectif de déplacements si tôt témoigne de la demande grandissante pour àVélo, qui fait désormais partie des habitudes de déplacements de plusieurs», a déclaré par voie de communiqué la conseillère Maude Mercier Larouche, présidente du RTC.

«L’engouement pour ce service n’est plus à prouver, et nous allons poursuivre son déploiement pour que de plus en plus de citoyens puissent faire le choix de la mobilité active», a-t-elle soutenu.

À elle seule, la période du Festival d’été de Québec, qui s’étalait sur 12 soirs en juillet, a généré 62 000 déplacements sur la plateforme àVélo.

Électrification des stations

D’autre part, le RTC affirme qu’il va poursuivre les travaux d’électrification de ses stations, qui permet aux batteries d’être rechargées à même les ancrages et ainsi d’accroitre la disponibilité des bicyclettes.

«Les travaux pour électrifier les stations vont se poursuivre dans les prochaines semaines, avec l’objectif d’avoir près de 50 % des stations électrifiées dans les prochaines années», précise le communiqué, sans toutefois fixer d’échéancier précis.

Depuis le 1er mai, 12 stations supplémentaires ont été électrifiées sur le réseau.

Par ailleurs, les stations du Parc de la Francophonie, de la Place Jacques-Cartier et du Parc Roger-Lemelin ont été agrandies.

Rappelons que la stratégie de déploiement d’àVélo prévoyait la mise en service de 30 stations et 300 vélos par année, pour atteindre un total de 100 stations et 1000 vélos sur le territoire en 2024.

Utilisation du service àVélo

Saison 2023* : 350 000 déplacements (74 stations et 780 vélos disponibles)

185 200 déplacements (40 stations et 400 vélos disponibles) Saison 2021: 29 000 déplacements (10 stations et 100 vélos disponibles)

*Données provisoires puisque la saison se termine le 31 octobre 2023. Source : RTC