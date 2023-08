ComediHa! Fest-Québec: six nouveaux comiques sous surveillance

À la demande du Journal, la programmatrice Josée Charland a sélectionné six humoristes de la relève à suivre de près au ComediHa! Fest-Québec 2023. Les voici.

Coco Belliveau

«Coco est une habituée du ComediHa! Fest. On aime la voir évoluer sur scène ou encore à la télé. Le grand public a pu la découvrir notamment au cours de l’hiver dernier (Big Brother Célébrités) et elle nous surprend chaque fois par sa personnalité qui compte de multitudes facettes.»

Pour voir Coco Belliveau : ComediHa! Club (11 août à 21h30), Gala de Cathy Gauthier et Silvi Tourigny (12 août), Le très grand petit party de Mona à la scène Loto-Québec (19 août à 20h)

Liliane Blanco-Binette

«Ce qui la distingue en premier lieu, c’est son contenu humoristique sur TikTok, qui est empreint d’aisance et de spontanéité. On la trouve drôle et on a envie de passer une heure avec elle à l’entendre nous raconter ses histoires.»

Pour voir Liliane Blanco-Binette: ComediHa! Club (13 août à 19h30 et 21h30), Le très grand petit party de Mona à la scène Loto-Québec (19 août à 20h)

Jay Laliberté

«On adore Jay, un être trop attachant et charismatique, et son balado des personnages. On avait envie de le vivre en personne. Sa liste d’invités est impressionnante et les épisodes sont surprenants.»

Pour voir Jay Laliberté: Gala d’Anthony Kavanagh (10 août), série Podcast au ComediHa! Club (16 août à 18h)

Nordine Ganso

«J’ai découvert Nordine au FUP (Festival d’humour de Paris) il y a quelque temps, et j’ai tout de suite aimé son style. Il est efficace, drôle et plein de finesse en même temps. Il est en pleine ascension en France, c’est une belle découverte à faire.»

Pour voir Nordine Ganso: ComediHa! Club (12 août à 18h et 21h30)

Jean-Michel Élie

«Jean-Michel est un être gentil et drôle à la carrure imposante, qui prend son temps et sait mettre la table pour en arriver à des observations très justes et efficaces de la société. Assurément une belle découverte, en formule 60 minutes au festival.»

Pour voir Jean-Michel Élie: ComediHa! Club (20 août à 21h30)

Le 30/30 de JF Denommée et Rachelle Élie

«Je les ai choisis parce que les deux donnent dans l'humour corrosif à souhait, tout en étant très réfléchi. L'un se décrit comme un fucker, mais professionnel, l'autre est mère de deux enfants qu'elle dit prétendre aimer. On pourrait penser à ces deux-là comme un match improbable pour partager la scène, ce sera plutôt un pur divertissement.»

Pour les voir en duo: ComediHa! Club (17 août à 19h30)

Pour voir Rachelle Élie: Gala de Laurent Paquin (9 août)

ComediHa! Fest-Québec: les jeunes humoristes imposent leur rythme

Liliane qui? Nordine quoi? Une nouvelle génération d’artistes qui font rire est en train de faire sa place à sa manière, en imposant ses sujets de prédilection et son rythme. Une ligne, un gag? Ce n’est pas tant leur tasse de thé.

C’est du moins le constat que fait la programmatrice en chef de ComediHa! Fest-Québec, Josée Charland, grande consommatrice de soirées d’humour à cause de ses fonctions.

Appelée à sélectionner six comiques de la relève à surveiller dans la grille horaire 2023 du festival (voir autre texte), elle dit avoir remarqué que la nouvelle génération préfère l’humour qui prend son temps.

«Dans les derniers spectacles que j’ai vus, on était plutôt dans la lenteur. Ça demeure du stand-up, mais ce n’est pas une ligne/un punch aux quatre secondes. Le rythme est différent. On prend le temps d’installer les choses, il y a une forme d’intellectualisation qu’on voit un peu plus. Avant, on était plus dans l’efficacité, la performance et la recherche du gag à tout prix. Je ne peux pas généraliser parce que je ne les vois pas tous, mais c’est la tendance que je remarque», analyse-t-elle.

Plus de femmes

Les sujets changent aussi. Les jeunes humoristes sont moins nombreux à lancer une blague par l’amorce usée à la corde: «Avez-vous déjà remarqué ça quand vous allez à l’épicerie, la quincaillerie, le centre d’achats?»

Au revoir les observations du quotidien, bonjour les gags à propos de la diversité et l’ouverture. «On dirait qu’il n’y a pas de barrières pour les sujets», note Josée Charland, en faisant un lien avec la présence de plus en plus massive de femmes au sein de la relève.

«Il y a encore une majorité de gars en humour, mais c’est fou le nombre de filles qu’il y a au niveau de la jeune relève. Il y en a beaucoup dans les comédie-clubs et sur les réseaux sociaux.»

Vive les réseaux sociaux

Même si la télé demeure un puissant outil pour se faire connaître, les jeunes humoristes misent désormais surtout sur les réseaux sociaux.

Josée Charland donne l’exemple de Liliane Blanco-Binette, finaliste de la dernière saison de Big Brother Célébrités. «Elle a gradué de l’École nationale de l’humour en 2021. Elle est venue au festival l’an passé, on l’avait mise en première partie d’une soirée à l’Agora, mais majoritairement et indépendamment de sa participation à Big Brother, c’est TikTok qui fait en sorte que les gens la connaissent.»