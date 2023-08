De l’infidélité dans le couple

Je suis en couple depuis 16 ans et mariée depuis seulement deux ans. On l’a fait pour répondre aux désirs de mes parents, catholiques pratiquants, qui souhaitaient qu’on régularise notre situation pour les enfants. Ce fut un beau mariage célébré en grand, vu que ça coïncidait avec la grande sortie de la pandémie. Ça s’est passé dans un hôtel des Laurentides qu’on avait réservé pour toute la famille.

Ce que je ne vous ai pas dit, c’est qu’environ deux ans avant le mariage lors d’une fête de famille, j’avais surpris mon conjoint en train d’embrasser une de mes jeunes cousines. J’avais insisté pour qu’on quitte les lieux sur-le-champ tant je m’étais sentie humiliée par la situation.

Devant les pleurs de mon conjoint pour s’excuser et sa promesse d’une fidélité absolue, je lui ai pardonné son geste déplacé. On n’a plus revu la cousine en question, mais à notre mariage, la sœur de cette dernière m’a glissé à l’oreille qu’elle avait su ce qui s’était passé et qu’elle soupçonnait sa sœur, une agace-pissette notoire, d’avoir toujours un œil sur mon conjoint.

Je n’ai jamais parlé de cette conversation à mon conjoint, car j’avais peur de réveiller de vieux démons. Le problème, c’est que l’affaire me revient constamment à l’esprit depuis que je sais que toute la famille est au courant. J’y repense sans cesse et je ne parviens pas à me convaincre que ça s’est limité à cette fois-là.

Je ne veux pas confronter de nouveau mon mari avec qui tout va relativement bien depuis le mariage, mais dès qu’on traverse la moindre tension, cette affaire revient m’obséder, et la cousine me remonte en mémoire. Comment me vider la tête de ça une bonne fois pour toutes ?

Obsédée à temps partiel qui voudrait se libérer

La seule et unique façon de régler ce dossier de façon définitive, c’est avec votre mari. Selon le psychologue spécialisé en relation de couple François St Père, « [...] c’est totalement possible pour un couple de se reconstruire en dépit d’un accident de parcours si les conjoints le veulent vraiment et s’ils se mettent dans des conditions favorables pour y parvenir. » Ne laissez pas cet événement malheureux miner votre paix intérieure en faisant l’effort de régler ce contentieux avec le principal intéressé. François St Père ajoute aussi que « [...] certains couples sortent grandis d’une reconstruction de ce type ».