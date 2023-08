Desjardins augmentera certains frais de compte de 22%

Alors que l’inflation saigne le portefeuille des Québécois, Desjardins s’apprête à faire bondir les tarifs de certains de ses comptes vedettes de 14% à 22%, a constaté Le Journal.

Le tarif «intermédiaire» de 8,95$ par mois, comprenant 30 transactions avec un solde minimal de 2 500$ bondira de 2$, ou 22%, à 10,95$ le 1er octobre prochain. Il faudra aussi avoir 500$ de plus dans son compte, soit avec un solde de 3 000$.

Pour ce qui est du forfait «illimité», il passera de 13,95$ par mois à 15,95$, en hausse de 2$, ou 14%,

Bonne nouvelle pour ceux qui ont le forfait «économe» : le tarif sera maintenu. Il faudra avoir 1 500$ dans son compte pour avoir droit à 12 transactions à 3,95$.

Mises à pied

Début juillet, Le Journal rapportait que plus de 143 travailleurs à la Fédération des caisses Desjardins et 33 autres au Groupe Technologies du Complexe Desjardins allaient perdre leur gagne-pain début septembre.

Or, selon nos informations, d’autres suppressions d’emplois sont à venir.

Lundi, le porte-parole de Desjardins, Jean-Benoît Turcotti, a indiqué au Journal qu’il n’y a pas eu d’autres licenciements collectifs encore.

« Cependant, dans une organisation comme Desjardins, il y a l’occasion des ajustements au sein de différentes équipes», a-t-il reconnu, sans en dire plus.

« Nous travaillons toujours à être le plus efficace possible pour répondre aux besoins de nos membres et clients. Rappelons que nous comptons sur plus de 58 000 employés, donc il est normal qu’il y ait à l’occasion des ajustements», a-t-il conclu.