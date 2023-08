Omnium Banque Nationale: dure soirée pour Bianca Andreescu

Caroline avait réussi son retour. Leylah avait gagné. On avait une journée parfaite sur le central à Montréal. C’était jusqu’au premier match de la soirée.

Bianca Andreescu a connu une contre-performance pendant que l’Italienne Camila Giorgi était venue pour jouer et pour gagner. Ce qu’elle a fait en deux manches de 6-3 et 6-2. Giorgi affrontera la 7e tête de série et 9e raquette mondiale Petra Kvitova au tour suivant.

Pourtant, l’affiche était alléchante. On avait une confrontation entre deux championnes récentes de l’Omnium du Canada.

Andreescu, 41e au monde, l’avait emporté en 2019 à Toronto et Giorgi (51e) avait soulevé le trophée à Montréal, en 2021.

Ça dérape

On avait une première manche tendue, mais les choses ont commencé à dégénérer pour Andreescu au sixième jeu. Elle est revenue de 0-30 avec un as, elle a sauvé une balle de bris, mais a été brisée quand même.

Au jeu suivant, elle a pris les devants 40-0, mais elle a gaspillé trois balles de bris pendant que Giorgio remportait cinq points de suite pour gagner le jeu. En cours de route, Andreescu a lancé sa raquette au sol dans un geste de frustration.

Elle s’est ressaisie, mais Giorgi a quand même gagné la manche grâce à sa précision, surtout sur les balles placées en profondeur dans les coins, des balles qu’Andreescu a souvent regardé passer parce que ça ne valait pas la peine de tenter de les atteindre.

Teigneuse

La vérité, c’est que Giorgi a été teigneuse tout au long du match en n’abandonnant sur aucun échange, ce qui a fini par entrer dans la tête d’Andreescu qui a multiplié les fautes directes pendant que son service, solide ne début de match, vacillait.

L’Italienne jouait presque toujours pour le coup gagnant, ce qui a mis beaucoup de pression sur Andreescu qui s’est souvent retrouvée en réaction.

Giorgi a poursuivi son travail de démolition en deuxième manche en étant aussi méthodique qu’agressive. Résultat, elle a brisé le service d’Andreescu deux fois dans les trois premiers jeux.

La joueuse de Mississauga a même envoyé une balle dans les gradins en guise de frustration quand Giorgi a fait 5-1. Elle n’a cependant pas abandonné en sauvant deux balles de match au jeu suivant, mais la côte était trop abrupte pour remonter.