En pleine expansion

Photos tirées de Facebook

J. B. Allard l’Épicier gourmand est une petite surface chaleureuse offrant tout sous un même toit : viandes, mets cuisinés, produits fins, bières de microbrasserie, service de traiteur, location d’appareils de méchoui et plus encore, au 221, route Marie-Victorin, Lévis (quartier Saint-Nicolas). Ex-scaphandrier chez Expertech Marine de Québec, Philippe Lavoie s’est lancé dans l’alimentation depuis un peu plus d’un an. Il a de grands projets pour J. B. Allard, dont un prochain déménagement (toujours dans le même secteur) en 2024, qui doublera presque la surface de son entreprise. Sur la photo, Phil Lavoie, à droite, propriétaire de J. B. Allard, et Keven Duchêne, à gauche, de la microbrasserie lévisienne L’Ironie du 13.

Anniversaires

Photos tirée de Facebook et fournie ATP Tour

Shawn Mendes (photo de gauche), chanteur et auteur-compositeur-interprète canadien, 25 ans... Félix Auger-Aliassime (photo de droite), joueur de tennis (le prodige de L’Ancienne-Lorette), 23 ans... Roger Federer, champion de tennis, d’origine suisse, 42 ans... Jonas, chanteur québécois, 44 ans... Vincent Vallières, auteur-compositeur et interprète québécois, 45 ans... Gérard Deltell, député de Louis-Saint-Laurent depuis le 19 octobre 2015, 59 ans... Ken Dryden, gardien de but de la LNH (1970-79 : Canadien), 76 ans... Dustin Hoffman, acteur américain, 86 ans.

Disparus

Photo tirée de Facebook

Le 8 août 2022 : Olivia Newton-John (photo), 73 ans, actrice née à Cambridge, en Angleterre, qui a connu la gloire planétaire dans le rôle de Sandy aux côtés de John Travolta dans le film Grease, en 1978... 2021 : Bill Davis, 92 ans, 18e premier ministre de l’Ontario de 1971 à 1985 pour quatre mandats, sous la bannière du Parti progressiste-conservateur.... 2019 : Ernie Colón, 88 ans, dessinateur de bandes dessinées2018 : Élise Paré-Tousignant, 81 ans, grande dame associée à la communauté musicale de Québec... 2018 : Jarrod Lyle, 36 ans, golfeur australien qui a participé à 121 tournois du circuit de la PGA... 2018 : Nicholas Bett, 28 ans, athlète kenyan champion du monde du 400 m haies en 2015 à Pékin... 2017 : Marie-Paule Dagenais Dubé, 92 ans, une grande astrologue à Québec de 1972 à 1986... 2017 : Glen Campbell, 81 ans, la légende de la musique country... 2015 : Bernard Rioux, 78 ans, retraité d’Eskimo Transport... 2015 : Claude Girard, 63 ans, ex-représentant publicitaire à l’époque de CJRP Québec... 2014 : Christian Lavoie, 65 ans, passionné du monde radiophonique, professeur au CRTQ... 2013 : Karen Black, 74 ans, comédienne américaine... 2011 : Huguette Proulx, 89 ans, animatrice de télévision et de radio... 2011 : Philippe Bruneau, 76 ans, accordéoniste-compositeur québécois... 2005 : Gene Mauch, 79 ans, gérant des Expos de Montréal de 1969 à 1975... 2004 : Jean Pouliot, 81 ans, pionnier de la télévision québécoise... 1988 : Félix Leclerc, 74 ans, auteur-compositeur-interprète québécois.