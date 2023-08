J’ai tellement mal à ma télé sportive

Voulez-vous avoir l’heure juste quand vous écoutez le sport à la télé ?

Voulez-vous qu’on en parle quand un joueur a été mauvais? Voulez-vous qu’on vous dise la nature de la blessure des joueurs? Voulez-vous qu’on le mentionne si un autre joueur s’est fait arrêter pour avoir conduit ivre? Voulez-vous qu’on le sache si l’échange du directeur général s’avère un désastre? Voulez-vous qu’on dénonce si l’équipe s’est encore plantée avec un choix au repêchage?

Moi, je veux tout savoir ça.

Je ne veux pas que ce soit un partisan fini de mon équipe qui commente un match à la télé. Sinon, je vais fermer la télé et juste écouter mon meilleur ami Dave, grand fan du CH.

Je veux être informé. Je veux apprendre des choses. Je veux, entre les périodes, qu’on me fasse découvrir des choses que je n’avais pas vues parce que je ne connais pas assez ça.

Je veux une analyse objective de ce qui est bon et pourri de l’équipe que je regarde.

Oui un biais, mais une liberté

Ça ne veut pas dire que je ne veux pas être diverti. Ça prend un spectacle. Et je comprends très bien que les commentateurs aient un biais pour l’équipe qu’ils couvrent. Ce serait plate sinon.

Mais je veux qu’ils aient la liberté de dire ce qu’ils pensent, que ça fasse plaisir ou pas à leur équipe. C’est tout.

On est chanceux, nous en avons plusieurs bons au Québec pour ça.

Il y a quelques années, un vétéran du journalisme sportif a pris sa retraite et un ancien joueur du Canadien avait salué son départ en mentionnant qu’il avait toujours été un grand partisan du Canadien.

J’aurais choisi une autre qualité pour lui rendre hommage, il me semble.

La meilleure équipe au monde

Malheureusement, plus ça va aller, et plus que ce sera difficile de regarder du sport en ayant l’heure juste et que ce ne soit pas des commentateurs qui disent que l’équipe est bonne, belle, gentille et exceptionnelle.

Les temps sont durs pour les chaines régionales de sports aux États-Unis. Et de plus en plus, ce sont les organisations sportives qui prennent le contrôle de la diffusion.

Et tout ça a un prix pour les téléspectateurs : les équipes contrôlent le message.

Évidemment, il y a des dirigeants brillants qui donnent carte blanche à leur département de diffusion et qui ne s’en mêlent pas.

Mais vraiment pas tous. Et ça donne de la télé... je ne dirais pas plate, mais frustrante.

Et si un animateur ose dire quelque chose de négatif sur l’équipe, c’est bye bye !

Pas chic à Baltimore

Vous avez vu ce qui s’est passé avec Kevin Brown, le jeune commentateur des Orioles de Baltimore? Il a expliqué que les Orioles avaient été mauvais par le passé quand ils jouaient à Tampa. Bye bye! On lui a retiré son poste.

Pour quelle chaine de télévision travaillait-il? Mid-Atlantic Sports Network, qui diffuse les matchs des Orioles. Qui est le propriétaire de cette chaine? Les Orioles de Baltimore.

J’étais un très grand admirateur de la chaine MLB Network. C’est du beau contenu à l’année longue et des analystes incroyables.

Mais je la regarde de moins en moins. La chaine est la propriété du baseball majeur.

Quand il y a une controverse intéressante, je peux vous garantir qu’ils n’en parleront pas.

Ken Rosenthal est un des meilleurs journalistes au monde pour la couverture du baseball. En 2022, il a critiqué le commissaire du baseball majeur, et bye bye, il a été invité à quitter MLB Network.

La télé frustrante comme ça se répand beaucoup trop à mon avis.

Les ligues majeures s’occupent maintenant de diffuser les Padres et les Diamondbacks.

Les Cubs sont propriétaires de MSN Network, qui diffusent leur match.

Évidemment, si vous êtes un fan des Red Sox et des Bruins, vous vous doutez que les propriétaires de NESN Network sont aussi des propriétaires de ces équipes. C’est hilarant écouter cette chaine. On dirait que le fanclub a pris le contrôle des studios de télé.

Les Yankees ont leur chaine très partisane YES Network.

Rogers détient les Jays ainsi que Sportsnet. Mais l’équipe de diffusion ne se gêne pas pour critiquer l’équipe quand ça va mal.

Les Mariners ont Root Sports. C’est le même propriétaire.

Dans la LNH, ç’a commencé avec quelques équipes.

Tout ça est bien personnel. Peut-être que ça ne vous dérange pas tant que ça. Ça reste seulement du sport.

Mais moi, j’ai mal à ma télé sportive quand je regarde ce qui se passe aux États-Unis.

J’espère que les journalistes sportifs affectés à la couverture des équipes pourront continuer de faire leur travail.

Parce que certaines équipes sportives semblent l'oublier, mais ils travaillent d'abord pour les spectateurs et téléspectateurs. Et ce sont eux qui y gagneraient