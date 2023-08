Juliette & Chocolat: les 10 restaurants fermés

Juliette & Chocolat ferme ses 10 restaurants et va continuer de faire des affaires en ligne, chez ses franchisés et dans les divers points de vente au Québec.

Sur le site web de l'entreprise, un message s'adresse aux clients à la place des heures d'ouverture de ses dix commerces: « Nous devons malheureusement mettre une pause à préparer vos douceurs préférées à compter du 7 août. Nous nous excusons de ne plus pouvoir combler vos rages de Chocolat. » Rien n'avait filtré mardi matin sur la page Facebook de Juliette&Chocolat.

La fondatrice de l'entreprise, qui a démarré il y a 20 ans en 2003, a annoncé la triste nouvelle à sa centaine d'employés lundi. TVA a obtenu copie de la lettre leur étant adressée.

« C’est avec beaucoup de tristesse et le cœur très gros que je vous annonce officiellement la fermeture de toutes nos succursales dès aujourd’hui. Nous avons tous travaillé d’arrache-pied depuis la réouverture des restaurants l’été dernier, mais malheureusement les résultats ne sont pas suffisants pour compenser la perte que nous avons accumulée durant la Covid. Ajoutez à cela l’augmentation des coûts et l’impact de l’inflation sur les habitudes de consommation de nos invités et aujourd’hui, nos restaurants ne sont malheureusement plus rentables », écrit Juliette Brun à ses « chers Chapeaux Rouges».

Photo tirée du Facebook Juliette&Chocolat

C'est ainsi qu'elle appelait les membres de son équipe et elle s'excuse auprès d'eux, estimant qu'elle faillit à ses obligations envers eux en annonçant la fin de ses restaurants. Juliette Brun remercie ses employés, qui lui ont accordé confiance et dévouement.

« Je suis fière de ce que nous avons construit ensemble et aujourd’hui, même si nous fermons nos fabriques et que nous prenons du recul sur notre croissance, Juliette & Chocolat reste une marque forte qui continuera à opérer en ligne, chez nos revendeurs et avec nos franchisés », écrit-elle.

L'entrepreneure a rassuré chacun en expliquant que tout le monde toucherait sa paie et que tous ceux comptant plus de trois mois d'ancienneté bénéficieraient d'un préavis de huit semaines.

Juliette Brun a indiqué espérer ouvrir une franchise d'ici quelques semaines et elle a invité ceux qui sont intéressés à se joindre à la nouvelle équipe à manifester leur intérêt.