Le plastique et le four à micro-ondes: à éviter absolument?

Bien que la plupart des gens ont déjà entendu dire que le plastique et les micro-ondes ne font pas bon ménage, il n’est pas rare qu'on réchauffe soi-même des plats dans des contenants en plastique, comme des Tupperwares.

L’utilisation de ces plats est en effet souvent très commode, surtout lorsqu'on court après son temps. Les dangers liés à cet usage sont toutefois bien concrets.

Heureusement, des précautions peuvent être prises afin de limiter ces derniers.

Le plastique, quel problème?

Les deux principaux responsables de la dangerosité des plastiques sont les phtalates et le bisphénol A (BPA), deux substances chimiques artificielles qui sont souvent ajoutées au plastique pour l'aider à conserver sa forme et sa souplesse.

En grande quantité, ces substances ont été associées à plusieurs effets négatifs sur la santé, notamment des perturbations hormonales, des problèmes respiratoires et des maladies cardiovasculaires.

Les personnes enceintes et les enfants sont plus sensibles aux effets nocifs issue de cette exposition.

Bien que ces études ne soient pas directement liées au passage des plastiques au four à micro-ondes, les phtalates et le bisphénol A (BPA) sont présents dans divers types d'emballages alimentaires, de produits de beauté et d'autres expositions environnementales.

En général, il est possible de réduire son exposition en évitant les plastiques portant les codes de recyclage 3 (phtalates) et 7 (bisphénols).

L'exposition des plastiques à la chaleur, comme celle produite par les micro-ondes, peut augmenter le risque que ces substances nocives soient libérées dans les aliments contenus dans le plat.

Le lavage des récipients en plastique à la chaleur du lave-vaisselle peut également entraîner la lixiviation de substances chimiques et doit donc être évité.

Si vous devez laver des objets en plastique portant la mention «lavable au lave-vaisselle», placez-les dans le panier supérieur, loin de l'élément chauffant, conseille Consumer Reports.

Qu'en est-il du micro-ondes?

Le four à micro-ondes dégage suffisamment de chaleur pour dégrader, voire faire fondre, certains types de plastique.

C'est pourquoi il convient de suivre les directives du gouvernement du Canada ou de l'USDA et de n'utiliser que des récipients en plastique clairement identifiés comme «adaptés au micro-ondes» et étiquetés en conséquence.

Pour éviter de mettre du plastique dans le micro-ondes, le plus efficace, notamment lorsqu’on prévoit manger au travail, consiste à acheter des contenants en verre ou en céramique adaptés aux micro-ondes.

Une autre alternative consiste à transférer les aliments que l’on souhaite réchauffer dans des récipients adaptés aux micro-ondes.

Il ne faut toutefois pas oublier d’enlever le couvercle, lequel est souvent en plastique.