Les députés libéraux ont raison d’être fâchés contre Justin Trudeau

On apprenait que le dernier remaniement fédéral a suscité une certaine grogne chez les troupes libérales.

Certains députés en ont marre des nominations de Justin Trudeau. Ils en ont marre que la compétence puisse être sacrifiée pour des raisons de représentativité ethnoculturelle ou pour assurer un gain dans des circonscriptions dont l’issue est incertaine.

On peut facilement comprendre leur frustration. D’ailleurs, nombreuses sont les surprises du dernier remaniement. La mise sur les bancs de touche de David Lametti, éminent juriste respecté par sa communauté et par ses pairs, démontrait à qui veut bien l’entendre que le CV n’était pas un critère pris en ligne de compte dans la formation du Conseil des ministres.

Une autre surprise, celle du fait qu’Anna Gainey, la toute nouvelle députée fraîchement élue dans la circonscription de Notre-Dame-de-Grace–Westmount, n’ait pas accédé au Conseil des ministres. Elle était, après tout, présidente du PLC durant de nombreuses années et jouit d’un nom de famille populaire auprès de bien des Canadiens.

On lui a préféré Soraya Martinez, députée d’Hochelaga, qui a principalement fait carrière dans le monde municipal et comme conseillère politique.

La différence entre les deux? NDG–Westmount se gagne chez les libéraux les yeux fermés alors qu’Hochelaga est une autre paire de manches. Mme Martinez a gagné en 2021 avec moins de 7% de plus que son plus proche rival, le candidat bloquiste.

Alors c’est bien beau d’utiliser les chaises du Conseil des ministres pour assurer ses arrières aux prochaines élections, mais qu’en est-il de la bonne vieille stratégie qui consiste tout simplement à être un bon gouvernement qui tient ses promesses, gouverne avec fermeté, respecte les finances publiques et agit? Me semble que cette recette était tout de même plus efficace.

Je comprends que des députés oubliés soient fâchés des décisions de Justin Trudeau. Au-delà du fait qu’ils n’aient pas été considérés, on n’a pas l’impression qu’il a un vrai plan pour le parti, pour le caucus et ultimement, pour leur avenir à moyen terme.