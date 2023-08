Lionel Richie, chanteur légendaire et juge à «American Idol», en concert à Montréal

À 74 ans, le populaire chanteur Lionel Richie poursuit sa tournée Sing a Song All Night Long à un rythme d’enfer avec une quinzaine de concerts dans les villes de l’est de l’Amérique du Nord. Il sera de passage à Montréal mercredi dans l’enceinte du Centre-Bell avec la formation disco Earth, Wind & Fire en première partie.

Les boomers – et les autres – se rappelleront ses plus grands succès des années 70 et 80 qui ont généré des ventes de 100 millions d’albums à l’échelle internationale.

Pour bien vous mettre dans l’ambiance, voici 6 choses à savoir sur Lionel Richie.

1. Il était dans le groupe The Commodores

Avant d’entreprendre une carrière solo en 1982, Lionel Richie œuvrait au sein de la formation The Commodores. La formation a connu beaucoup de succès avec les titres Easy, Three Times A Lady et Sail On. The Commodores ont assuré la première partie des Jackson Five dès 1968.

2. Il a officiellement commencé sa carrière solo en 1982

Sur son premier album, intitulé tout simplement Lionel Richie, on retrouve pas moins de 3 mégasuccès: Truly, You Are et My Love. Ce n’était qu’un début pour la suite des choses, car Lionel Richie enchaînera les tubes au cours des années 80 sur ses albums suivants avec All Night Long, Running With the Night, Hello, Stuck on You, Say You Say Me.

3. On lui doit la pièce We Are the world

Il a coécrit avec Michael Jackson We Are the World, lancée en 1985, dont les profits devaient venir en aide à l’Éthiopie aux prises avec un grave problème de famine. L’enregistrement de cet hymne caritatif a réuni de grosses pointures de la musique américaine telles que Bruce Springsteen, Bob Dylan, Ray Charles, Tina Turner, Cyndi Lauper, Paul Simon, pour ne nommer que ceux-là.

4. Il a remporté de nombreux prix au cours de sa carrière

Dès ses débuts comme chanteur soliste, son talent est récompensé avec le Grammy du meilleur chanteur pop grâce à sa pièce Truly en 1983.

En 1985, en plus du trophée remporté par We Are the World qui lui rapporte le Grammy de la chanson de l’année, Lionel Richie a été décerné grand gagnant pour le Grammy du meilleur album avec Can’t Slow Down.

Et il a aussi fait bonne figure aux American Awards en remportant, entre autres, le titre du meilleur interprète pop/rock masculin en 1985 et 1987.

Lionel Richie a aussi remporté l’Oscar de la meilleure chanson originale de film avec Say You Say Me, tirée du long-métrage White Nights.

5. Il a mis sa carrière de chanteur sur pause de pendant 10 ans de 1986 à 1996

Après une année 1986 ponctuée de succès avec Say You Say Me, Se La et Dancing on the Ceiling, le chanteur se réserve du temps loin de la scène pour la décennie suivante. Il effectue son grand retour avec l’album Louder than words en 1996.

6. Depuis 2018, il est juge pour l’émission American Idol

Même si l’émission lui demande une large part de son temps, le chanteur poursuit en parallèle les tournées en solo et parfois avec le groupe The Commodores. Il se fait toutefois plus rare en studio. Son dernier album remonte à 2012 avec Tuskegee.