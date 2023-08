Littérature: Line Richard remporte le prix Robert-Cliche

L’autrice Line Richard a remporté le prix Robert-Cliche pour le manuscrit de son premier roman La rumeur du ressac.

La maison d’édition, VLB éditeur, en a fait l’annonce mardi en milieu d’après-midi.

La Gaspésienne d’origine, qui a fait paraître en 2018 le recueil de nouvelles Soudain, le paysage, propose cette fois un ouvrage sur le deuil et le souvenir, ainsi que sur la force, la réinvention de soi et la rencontre de l’autre.

Line Richard a une écriture rythmée dans laquelle le paysage y est presque un personnage à part entière.

Photo Cynthia Dupuis fournie par Groupe Livre Québecor

Cette dernière, qui pratique le métier de guide-interprète en Gaspésie, dépeint d’ailleurs cette région à travers le vécu de ses personnages principaux Martin et Léa, un père et sa fille, qui au départ quittent Montréal pour les îles Haida Gwaii, en Colombie-Britannique, emportant avec eux les cendres de Suzanne.

Martin voudrait donner à la mère de sa fille, disparue subitement, une dernière demeure dans un lieu qui l’a connue heureuse. Il espère également que le long voyage vers l’Ouest pourra aider Léa à traverser le drame. Six ans plus tard, on les retrouve dans un petit village du Bas-Saint-Laurent, menant une vie tranquille – peut-être trop...

Le prix Robert-Cliche récompense chaque année un premier roman soumis de façon anonyme à un jury composé de trois personnalités du monde littéraire. Cette année, les jurés étaient la journaliste Manon Dumais, l’autrice Kiev Renaud et la libraire Shannon Desbiens. En plus de voir son roman paraître chez VLB éditeur, le lauréat reçoit une bourse de 10 000 dollars, offerte par Québecor.

Il s’agit d’un concours sans restriction de genre.

Parmi les lauréats précédents, on compte notamment Gaétan Brulotte, Madeleine Monette, Robert Lalonde, Chrystine Brouillet, Antoine Charbonneau-Demers et Joël Bégin.

La rumeur du ressac sera disponible en libraire dès mercredi.

Le lancement officiel et la remise du prix Robert-Cliche auront lieu au même moment à la librairie Pauline, samedi, à Montréal.