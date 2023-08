Michael Sabia s’adresse à ses nouveaux employés

Le nouveau PDG d’Hydro travaille depuis «six semaines» à rencontrer des collègues et à apprendre son nouveau métier alors qu'il est en fonction officiellement seulement depuis le 1 août.

• À lire aussi: «C’est un service essentiel»: des élus municipaux exigent des solutions aux pannes récurrentes

• À lire aussi: Des pannes d’électricité plongent près de 3000 foyers dans le noir

• À lire aussi: Hydro-Québec: de nombreux postes réservés aux nouveaux arrivants

«J’ai beaucoup appris... Suffisamment pour me rendre compte qu’il en reste beaucoup à apprendre!» écrit l’ex-patron de la Caisse de dépôt et placement du Québec. Ce dernier se dit «impressionné par l’engagement et la remarquable solidarité» de ses nouveaux employés.

«Il ne fait aucun doute que nous sommes confrontés à de grands bouleversements, mais d’après ce que j’ai vu jusqu’à maintenant nous avons manifestement la capacité de relever ses défis de front», écrit-il.

Le nouveau patron de la plus importante société d’État a du pain sur la planche, et il en est en conscient. Dans sa lettre, Michael Sabia énumère d’ailleurs ses «cinq grandes priorités»:

· Offrir un service fiable de grande qualité aux clients d’Hydro-Québec à l’instar des entreprises les plus performantes;

· Faire preuve d’innovation pour encourager ses clients à considérer l’électricité comme une ressource précieuse qui mérite d’être mieux consommée;

· Identifier et mettre de l’avant les meilleurs projets qui lui permettront de produire plus d’électricité pour soutenir ses ambitions, en gardant l’esprit ouvert par rapport à l’ensemble des options;

· Bâtir de nouveaux partenariats avec les communautés autochtones du Québec;

· Travailler à faire d’Hydro-Québec une organisation innovante et agile.

Michael Sabia en a profité pour remercier Jean-Hugues Lafleur, qui a assuré l’intérim dans l’attente de sa nomination.

Rappelons que le nouveau patron d’Hydro-Québec touchera un salaire annuel de 639 000$, sans compter les primes liées à la performance.

Il remplacera Sophie Brochu, qui est partie le 11 avril après trois ans à la barre de la société d’État. L’an dernier, Hydro-Québec a remis un dividende de 3,4 G$ au gouvernement du Québec.