Lundi je me considère comme chanceux de ne pas avoir écouté MétéoMédia, qui prévoyait de la pluie. Cela m’a permis de jouer au golf en après-midi. En soirée j’ai assisté peut-être au dernier match en carrière de la magnifique Venus Williams, à l’Omnium Banque Nationale au stade IGA. La directrice du tournoi, Valérie Tétreault, effectue un travail remarquable à sa première année à la tête de l’OBN.

La directrice de l’Omnium Banque Nationale, Valérie Tétreault, est entourée des deux grands bâtisseurs de cette compétition de tennis, Richard Legendre et celui à qui elle a succédé, Eugène Lapierre.

Photo Pascal Vallée

Le médaillé paraolympique Benoit Huot est en compagnie du Dr Jacques Toueg, spécialiste en médecine sportive et en chirurgie arthroscopique de l’épaule et du genou.

Photo Pascal Vallée

Dans le studio de TVA Sports, on apercevait Frédérique Guay, Richard Legendre, la directrice de l’Omnium Banque Nationale, Valérie Tétreault, Eugène Lapierre, à qui on rendra hommage samedi, Louis-Philippe Neveu, Directeur général TVA Sports, et Véronique Dubois, directrice, programmation TVA Sports.

Photo Pascal Vallée

L’Américaine Madison Keys, à gauche, se dirigeait vers le court central pour affronter Venus Williams.

Photo Pascal Vallée

La ministre Isabelle Charest est entourée d’Yves Lalumière, le président-directeur général de Tourisme Montréal, et de Louis Beaudet, directeur des paris sportifs et de divertissement à Loto-Québec.

Photo Pascal Vallée

Les olympiennes et olympiens étaient nombreux : on voit Hugues Fournel, Laurence Fournier Beaudry, Nikolaj Soerensen, Eric Radford, Sandra Sassine, Olya Ovtchinnikova et Émilie Fournel.

Photo Pascal Vallée

L’omnium de tennis est un excellent endroit familial. On voit la famille Nguyen qui a passé une agréable soirée.