Remboursement de PCU: la goutte qui fait déborder le vase pour un couple dans la cinquantaine

L’Agence du revenu du Canada réclame à Robert et Carole un remboursement de PCU et de cotisations de chômage. C’est la goutte qui a fait déborder le vase pour ce couple dans la cinquantaine déjà très serré financièrement.

En 2021, Robert a perdu son emploi, car l’entreprise pour laquelle il travaillait a fermé ses portes en raison de la pandémie. Il a depuis retrouvé du travail, mais entre-temps il a fait une demande de PCU et d’assurance-emploi pour pouvoir joindre les deux bouts.

Quant à elle, sa conjointe Carole œuvrait dans le secteur de la restauration. En 2020 et 2021, son employeur a dû réduire ses heures et a fini par la mettre à pied. Elle aussi a réclamé de la PCU et des prestations d’assurances-emploi. Elle cherche depuis activement un travail, mais sa condition physique ne lui permet pas de retourner dans la restauration et elle tente de changer de secteur d’activité.

Il y a quelques semaines, le couple a eu toute une mauvaise surprise lorsque le gouvernement leur a demandé de rembourser au total 8500$ de PCU et 1800$ d’assurance-emploi. «Nous étions pourtant de bonne foi et nous avions perdu nos emplois. Nous avions réellement besoin de ces sommes et nous ne comprenons pas pourquoi le gouvernement nous demande de les rembourser. Nous avons tenté de prendre une entente avec eux, mais les sommes mensuelles exigées sont trop élevées pour nos moyens», mentionne Robert.

Ils ont aussi deux adolescents à leur charge, et puisque ces derniers sont majeurs, leurs parents n’ont plus droit aux allocations familiales.

Un budget très serré

Robert et Carole ont des dépenses mensuelles de 4500$ et les paiements minimums sur leurs cartes de crédit dont les soldes s’élèvent à 21 000$ sont de 735$ par mois. Leur budget est si serré qu’ils reçoivent parfois de l’aide financière de la mère de Robert.

Pour tenter de sortir de cette situation précaire, ils sont allés consulter le syndic autorisé en insolvabilité Jean Fortin et Associés. «Récemment, nous avons rencontré plusieurs clients à qui le gouvernement fédéral a demandé de rembourser la PCU qu’ils ont perçue pendant la pandémie. Plusieurs d’entre eux, comme Robert et Carole, étaient de bonne foi et ils ont été surpris de devoir remettre ces sommes. C’est d’autant plus difficile que certains sont déjà très éprouvés financièrement», explique son président, Pierre Fortin.

Un sursis de six mois

Il faut savoir que la PCU et même les trop-perçus d’assurance-emploi peuvent faire partie d’une faillite ou d’une proposition de consommateur. «Elles sont libérables au même titre qu’une autre dette, à moins qu’il y ait eu fraude et que le gouvernement obtienne un jugement d’un tribunal qui le confirme», précise Pierre Fortin.

Après discussion avec la conseillère de Jean Fortin, le couple a décidé de déposer une proposition de consommateur d’un montant de 10 000$ réparti sur un maximum de 60 mois. Dans cette somme sont compris les trop-perçus de PCU et d’assurance-emploi, ainsi que leurs dettes de cartes de crédit. Les créanciers ont aussi accepté de leur accorder un sursis de six mois avant le premier versement, pour laisser une chance à Carole de dénicher un nouvel emploi.

CONSEILS :

· Dès la réception d’un avis de cotisation qui demande un remboursement de trop-perçu, contactez Service Canada afin de bien comprendre les raisons de la réclamation et de prendre une entente si possible.

· Si votre crédit et votre ratio d’endettement le permettent, vous pourriez demander un prêt à votre institution financière afin de rembourser la totalité des montants.

· On peut demander la révision d’un avis de cotisation qui exige un remboursement de trop-perçus. Consultez le site de Service Canada pour en savoir plus (canada.ca/fr/services/prestations/ae/assurance-emploi-revision-decision.html).